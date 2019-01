Bobo Stenson Trio, Groupa och Ahlberg Ek & Roswall bland de nominerade inför Manifestgalan

I dag släpptes nomineringarna till den stundande Manifestgalan, som hålls den 15 februari på Nalen i Stockholm. Priser delas ut i 15 genrer och 6 specialkategorier, och en rad jurygrupper på sammanlagt närmare 150 personer har lyssnat igenom 2018 års utgåvor från oberoende skivbolag.

I jazzkategorin tävlar Bobo Stenson Trio och skivan Contra la indecision med Lisa Ulléns Piano works, Malin Wättring 4 & Bohuslän Big Bands skiva Harvest och sist trion Adam Forkelid/Georg Riedel/Jon Fält med albumet Reminiscence.

Här är det bara en skiva, Bobo Stenson Trios, som även är nominerad inför Grammisgalan.

Folkmusikkategorin då? Jo, där står det mellan Ahlberg, Ek & Roswalls Till dans, Emma Ahlberg Eks temaskiva Hillevi, Groupas Kind of folk Vol 2 Norway och så (liksom på Grammis) Per Gudmundson & Bengan Jansons Hjeltamôs.

En annan Lira-intressant kategori är förstås visa – där de fyra nominerade artisterna är Bernt Törnblom, Boulevarder av glas, Jonathan Hilli och Collan Staiger.

Och så den gränsöverskridande kategorin rytm! Där de tävlande heter Essa Cham, General Knas, Miriam Aïda (Bowieplattan) och 15-årsfirande Räfven.

Patrik Lindgren

Folk

Ahlberg, Ek & Roswall – Till dans (Dimma Sweden)

Emma Ahlberg Ek – Hillevi (Caprice Records)

Per Gudmundson & Bengan Janson – Hjeltamôs (Country & Eastern)

Groupa – Kind of folk Vol.2 Norway (All Ice Records)

Jazz

Adam Forkelid/Georg Riedel/Jon Fält – Reminiscence (Moserobie Music Production)

Bobo Stenson Trio – Contra la indecision (ECM)

Lisa Ullén – Piano works (disorder)

Malin Wättring 4 & Bohuslän Big Band – Harvest (Havtorn Records)

Visa

Bernt Törnblom – Jag blir glad (YTF Records)

Boulevarder av glas – Sista dansen (Augusta musik)

Jonathan Hilli – Jordsånger (Kakafon Records)

Collan Staiger – Tårar (Troglodyt Produktion)

Rytm

Essa Cham – Blomman från Sahara (Same Plate Music)

General Knas – Reggaestrerad (Rudeboy/SwingKids)

Miriam Aïda – Loving the Alien (Connective Records)

Räfven – 15 (Räfven Records)

Övriga kategorier:

Synt

Ionnalee – EVERYONE AFRAID TO BE FORGOTTEN (To whom it may concern)

Johan Baeckström – Utopia (Progress Productions)

Red Mecca – I See Darkness in You (Massproduktion)

Roya – Hive (eshqi records)

Dans

DJ Lily – Samlad årsproduktion (BROR Records/Lilies)

Jor-El / Joel Alter – Samlad årsproduktion (Be As One/Bror Records)

The Field – Infinite Moment (Kompakt)

Shakarchi & Stranéus – Steal chickens from men and the future from god (Studio Barnhus)

Dansband

Casanovas – Vi lever här och nu (Atenzia Records)

Martinez – Hans namn på min arm (Atenzia Records)

Streaplers – Just ikväll (Atenzia Records)

Blender – Gambla litegrann (Loudhillmusic/records)

Rock

CO SONN – VBG Trash Ensemble Vol. 2 (Lazy Octopus Records)

Det Jordiska – Det Jordiska (Lazy Octopus Records)

Les Big Byrd – Iran Iraq IKEA (PNKSLM Recordings)

RIOT GRRRL SESSIONS – THE 1ST SESSION (GMR Music Group)

Punk

Oldfashioned Ideas – Still worth fighting for (Contra Records)

SIR REG – The Underdogs (Despotz Records)

Twin Pigs – Scandinavian Nightmare (Luftslott Records)

Śmierć – Godzina Pusta (Nikt Nic Nie Wie)

Hårdrock

Abramis Brama – Tusen År (Black Lodge)

Bitch Hawk – JOY (Adrian Recordings)

Louise Lemón – Purge LP (Icons Creating Evil Art)

Craft – White Noise and Black Metal (Season of Mist)

Hiphop

Parham – Torsken (Playground Music)

Cherrie – Araweelo (Araweelo)

Ozzy – Ett öga rött (Play 66)

Aden x Asme – Samlad årsproduktion (BL)

Barn

Nils Berg och Kalle Carmback – I en stad (HOOB records)

Rimstad Rockerz – Tidens Led (J E Sounds)

Oddjob – Jazzoo 2 (Headspin Recordings)

Sofia Sandén & Maria Jonsson – Långt bort i skogen (Dalakollektivet records)

Årets Live

ShitKid (PNKSLM Recordings)

Hanna Järver (Cosmos Music)

Jonas Lundqvist (Adrian Recordings)

Anna von Hausswolff (City Slang)

Pop

Echo Ladies – Pink Noise (Sonic Cathedral/Hybris)

Hanna Järver – So Long (Cosmos Music)

Jenny Wilson – Exorcism (Gold Medal Recordings)

Jonas Lundqvist – Affärer (Adrian Recordings)

Årets Musikvideo

Les Big Byrd – A Little More Numb (PNKSLM Recordings) Regi: Joakim Åhlund



ShitKid – Oh Me I’m Never (PNKSLM Recordings) Regi: Linda Hedström



Simon G – Jag längtar tills du blir ful (Wald Entertainment) Regi: Jesper Ei Karsson



Jenny Wilson – Rapin (Gold Medal Recordings) Regi: Gustaf Holtenäs



Vanligt Folk – TKO (Kontra-Musik & Kess Kill) Regi: Vanligt Folk



Experimentellt

Maria w Horn – Kontrapoetik (XKatedral)

Martin le Artiste – A Stranger Clock (Synkron)

reBell – så som det alltid har varit, har det aldrig varit (SEKT records)

Vanligt Folk – Hambo (Kess Kill/Kontra-Musik)

Singer/songwriter

Arvid Nero – Mother Earth (TMB Records)

Christian Kjellvander – Wild Hxmans (Tapete Records/Border Music)

Sarah Klang – Love In The Milky Way (Pangur Records)

Sea Lion – Moonlight Here (Sea Lion Recordings)

SKAP:s och Manifests pris till årets kompositör:

Pontus Torstensson, Timo Lundgren, Petrus Fredenstad – The Exorcist Gbg – II (Höga Nord Rekords)

Martin Alisson & Adam Bolméus – Hästpojken – Hästpojken Är Död (Tamiami Records)

Nina Kinert – In Twos samt Romantic (Ninkina Recordings/Headstomp/Playground)

Sibille Attar – Paloma’s Hand (PNKSLM Recordings)

SKAP:s och Manifests pris till årets textförfattare:

Rasmus Arvidsson – Avantgardet – Alla Känner Apan (Avantgardet)

Daniel Boyacioglu – Daniel Boyacioglu & Mathias Landæus Trio – Bön för världen (Brus o Knaster)

Kajsa Grytt – Kniven i Hjärtat (Kajsa Grytt)

Paulina Palmgren – På randen kap 1 & 2. (Paulina Palmgren/Birds Records)

Årets nykomling

The Overthrone



Sun & The Rain Men



KÅRP



Haerdsmaelta https://open.spotify.com/artist/0kaX0dfYVIpLKZO8SzwT3g?si=e4GxFE6aRIWiXrwBN7mL-A

Under galan delas även ut pris till Årets Indie.