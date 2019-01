Bländande bluegrass, brittisk finjazz och modern finsk folk på Liras spellista

Äntligen kan vi starta vår lista med det första smakprovet från Lirafavoriten Molly Tuttles kommande albumdebut – där vi får höra såväl bländande teknik i gitarrspelet som skickligt låtmakeri. Lika äntligen är det i vår dags för jazzkollektivet Snarky Puppy att ges ifrån sig en ny skiva, och i dag släpps första singeln i form av den afropolyrytmiska Xavi.

Mdou Moctar håller kvar oss på det afrikanska spåret, med ökenbluesvinden stadigt i ryggen. En helt annan slags blues har Ebba Bergkvist på detta spår från hennes debut-ep som ges ut i dag!

Längre ner möter vi finfina norska sångerskan Frida Ånnevik som liksom Cara Dillon nyligen här på listan gett sig på Joni Mitchells klassiker River, men på norska (Elv). Som vackert och nervigt följs upp av inuitsångerskan Tanya Tagaqs pinfärska spår Snowblind.

Vidare får vi träffa tenorsaxofonisten Mark Lockheart, en av den brittiska jazzscenens tongivande spelare, här med ett spår från nyutgivna albumet Days on earth – hans kanske mest ambitiösa hittills. West of Eden bjöd in Heidi Talbot till sitt nya album, vilket vi vi hör resultatet av här på Old Miss Partridge.

Mot slutet väntar en liten finsk special, med anledning av den nyss genomföra Etnogaala. Sex låtar som visar lite på den bredd som finns inom finsk folkmusik 2019, från Tuuletar till Frigg via Johanna Juhola och snöyrvädret Jaakko Laitinen och hans band Väärä Raha.

Patrik Lindgren