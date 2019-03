Ni såg kanske vårt bildreportage som blev till en minnestext över den nyligen bortgångne Izzy Young och hans livsverk Folklore Centrum?

Nu ställer fotografen bakom bilderna, Markus Adler, ut alla bilderna i detta projekt under titeln The best thing that ever happened – skildrande det sista året med Izzy Youngs klassiska butik.

Fotografierna visas på Galleri Movitz på Hornsgatan i Stockholm 16-20 mars.

