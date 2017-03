Band of Horses får ny chans på Way Out West

Band of Horses, Israel Nash

Annexet, Stockholm, 9 mars 2017

Man ska vara på det klara med att Annexet inte har något som helst att göra med klassiska konsertarenor som Royal Albert Hall eller Ryman Auditorium i Nashville. Ändå går det att fylla konferenshallen med en strimma själ. Det visar Texasbaserade Israel Nash som tillsammans med bandkollegan och pedal-steel-gitarristen Eric Swanson tar ner låtar som Rain Plans till akustiska, storslagna visioner.

Men när Israel Nash tackar för sig med Bob Dylans I shall be released är det som att han tar det mesta av syret med sig ut ur lokalen. Den själ och nerv som Band of Horses storslagna epik kräver sipprar upp mot järnbalkarna och försvinner ut i Stockholmsnatten.

Seattlebandets långa romans med Norden och Sverige är omvittnat varm och bandet ställer generöst upp låtar från de fem studioplattorna. Ben Bridwells känsliga falsett får sällan plats i en alltför överstyrd ljudbild. Synd. Band of Horses styrka är just att kunna balansera grunge-manglet med fint utmejslad stämsång ur en bred amerikansk tradition och en udd rockpsykedelia.

Halvvägs in i konserten växlar rutinerade Bridwell ner och gör St. Augustine på egen hand och No one’s gonna love you tillsammans med Tyler Ramsay på akustisk gitarr. Då når Bridwell fram och en djup lyssnade koncentration lägger sig över Annexet, No one’s övergår i en fin men något okoncentrerad Part one med ypperliga stämrösten och pianisten Ryan Monroe på mandolin.

Mycket mer än stabilt blir det inte trots upphämtning efter den akustiska delen. Bridwell och bandet kan naturligtvis bättre och det fina är att de får en ny chans på Way Out West i augusti.

Magnus Östnäs