Både veteraner och wild cards när americana-karavanen rullar vidare

Håkan Hellström är redan ute med sin Rullande åska. Nu rullar nästa turnépaket ut på vägarna. Rolling Rootsy Revue har sex stopp med ett minst sagt imponerande uppbåd artister.

I fjol blev det inget av den ambulerande americana-festivalen. Tidigare har festivalen serverat akter som The Handsome Family, Justin Townes Earle, Israel Nash, Ellen Sundberg, Doug Seegers och Willy Clay Band. Premiäråret 2014 var en av de mest bejublade artisterna den då ännu tämligen okände Jason Isbell. Året efter fyllde Judah & The Lion den rollen.

Bokaren och skivbolaget Rootsy Music ligger bakom denna väl sammanställda festival för musikkonnässörer. På programmet som alltid en blandning av välkända och nyare namn inom americana, country och närliggande genrer.

Från Boise, Idaho, härstammar singer-songwritern Eilen Jewell (bilden ovan), som Rootsy tagit till Sverige några gånger tidigare. I september släpper hon nya albumet Down hearted blues, med tolkningar av blueslåtar. Alla som vill se Eilen Jewell utanför RRR-turnépaketet har för övrigt chansen till detta redan 30 juni på Mastodont i Örebro, där hon har sin egen show.

En annan av årets tunga bokningar är bröderna Cody och Luther Dickinson med voodooblues-bandet North Mississippi Allstars, som samarbetat med höjdare som Ry Cooder, Robert Plant, Mavis Staples, RL Burnside och Jack White. Räkna med rå blues i en helt egen legering från detta trefaldigt Grammynominerade gäng som precis släppt sitt nya album Prayer for peace.

Aaron Lee Tasjan föddes i New Albany, Ohio, strax nordost om Columbus. Den hyllade singer-songwritern gör jordiga indie-folk-country-låtar. I oktober kom albumet Silver tears som fått strålande recensioner. Det är lätt att förstå varför alla från Tony Visconti till Sean Lennon vill samarbeta med honom. Aaron Lee Tasjan har till och med agerat gitarrist i New York Dolls.

Från USA kommer också folk-americana-soloprojektet Dead Man Winter (där Dave Simonett från Trampled By Turtles får sträcka ut sig lite), och från Storbritannien kommer imponerande country-soul-rösten Yola Carter samt det indie-lutande bandet A Choir Of Ghosts.

Sverige representeras av bandet Northern Indians och Ellen Sundberg i duo med Richard Smitt.

Timo Kangas

Rolling Rootsy Revue rullar in:

2/7 Löderup (Malmö), Solhällan

4/7 Falkenberg, Hwitan

5/7 Göteborg, Pustervik

6/7 Oslo, John Dee

7/7 Stockholm, Kägelbanan

8/7 Uppsala, Katalin And All That Jazz