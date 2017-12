Årets skivor 2017

Varje år samma visa. Jag våndas svårt för det utmanande uppdraget att lyfta fram det bästa och viktigaste bland årets skivutgivningar. Men när jag väl sätter mig blir jag alldeles till mig av allt fantastiskt som släppts. ”Ja just ja, den skivan! Och den!” Snart har jag en alldeles för lång lista på skivor jag vill få med på något vis. Och dessutom få tid att lyssna på, igen.

Det roliga med att blicka tillbaka över ett år är också att tendenser och trender plötsligt träder fram, sådant man varit för djupt nedsjunken i nuet för att notera under året.

En sådan är den plötsliga explosionen av svensk vokaljazz. Kanske är det en tillfällighet, men efter de senaste årens genombrott för nya stjärnor som Ellen Andersson och Isabella Lundgren så formligen vällde kollegorna fram i år, såväl nya som sedan länge etablerade. Fanny Gunnarsson, Isabell Gustafsson-Ny med Isabells Sekt, Lovisa Jennervall, Gunilla Törnfeldt, Almaz Yebio, Mimi Terris, Lisa Björänge, Lina Nyberg, Anna Lundqvist, John Venkiah och Vivian Buczek kom alla med starka skivor i år.

Jag har dessutom säkert missat några i hasten – oavsett ett imponerande och brett uppbåd inom allt från mer traditionell visjazz till avancerat nytänkande. Nästan idel kvinnor, vilket går att fundera kring. Men den som i dag tänker på jazzvokalister som något lättsamt som bandet puttar längst fram på scenen får tänka om, alla ovannämnda är i lika hög grad kompositörer och arrangörer och bandledare. Överlag är det ju så att kvinnorna tar allt större plats i musiken – men det är förstås inget nytt utan mer en pågående trend sedan ganska många år och som jag hoppas att #metoo-revolutionen bara kan ge ytterligare bränsle åt.

Här är ett personligt vinklat urval av skivor som präglat året på olika vis. Grundat i sådant som omskrivits i Lira eller som jag helt enkelt bara själv gått i gång på. Först tio särskilt utvalda skivor. Sedan på nästkommande sidor ytterligare ett trettiotal skivor att också kolla in.

Allt utan rangordning. Och med förbehåll för grav glömskhet och eventuell plötslig ånger.

Patrik Lindgren, redaktör Lira

TIO SKIVOR SOM GJORDE LIRA-ÅRET 2017:



Christian Scott: Ruler rebel/Diaspora/The emancipation procrastination (Ropeadope Records)

Årets mäktigaste skivprojekt var amerikanske trumpetaren Christian Scott Atunde Adjuahs trilogi där han vidareutvecklar sin så kallade ”stretch music” som tar jazzen in i framtiden.



Göran Månsson & Friends: Ol’Jansa (Caprice Records)

Ett på papperet ganska torrt arkivuppdrag, att skaka liv i gamla inspelningar av pipspelmannen Ol’Jansa, blir i Göran Månsson med vänners fingrar en nyskapande och ytterst samtida ljudande musik.



Tony Allen: The source (Blue Note)

Afrobeatmusikens egen rytmdoktor återuppväcker sina rötter i amerikansk jazz med ett album som blev årets kanske piggaste i genren.



Lisas: Fiddle and accordion conversations (Sally Wiola)

Två sanna mästare, Lisa Rydberg och Lisa Långbacka på fiol respektive dragspel, möts på en intim, avskalad inspelning som i alla skenbar enkelhet lyfter musiken till svindlande höjder.



Sara Parkman & Samantha Ohlanders: Matriarkerna (Kakafon)

Attityd men också djupaste rotad förankring när Sara & Samantha visade var trätofflorna skulle stå.



Päckos Helmer: Spelar Bingsjölåtar i tradition efter Päckos Olle (Egen utgivning)

Årets viktigaste arkivutgåva inom svensk traditionsmusik med Reidar Hammarstens inspelningar som lyfter fram en tidigare åsidosatt riktning i Bingsjömusiken.



Rhiannon Giddens: Freedom highway (Nonesuch)

Moderna protestsånger med djupa rötter. Årets tyngsta americana.



Fanny Gunnarsson Quartet: Mirrors (Havtorn Records)

Jag tvingade mig själv att välja en ur ovannämnda flod av vokaljazzutgåvor och valde till slut denna utsökt fina skiva med pianisten och sångerskan Gunnarsson i sällskap av bland andra Karolina Almgren på sopransaxofon.



Fredrik Kronkvist: Afro-Cuban Supreme (Connective Records)

Starkt år för saxofonisten Fredrik Kronkvist, där han förutom detta afrokubanskt doftande alster även gav ut lika fina On the move med hans svensk-amerikanska kvartett.



Saz’iso: At least wave your handkerchief at me – The joys and sorrows of southern Albanian song (Glitterbeat)

Lång titel på årets kanske mest oväntade framgång i folkmusiken internationellt – producenten Joe Boyds framlyftande av den åsidosatta albanska sångtraditionen saze.

