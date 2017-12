Årets skivor 2017 – ännu mer

FEM TILL …!





Jowee Omicil: Let’s bash! (Jazz Village)

Afro-haitisk-kreolsk-fransk-touchad jazz med världmedborgaren Jowee Omicil. Att hålla ögonen på!



Bokanté: Strange circles (GroundUP Music)

En slags världsmusiksupergrupp i kretsen av jazzkollektivet Snarky Puppy. Hypertajt och funkigt värre.



Binker & Moses: Journey to the mountain of forever (Gearbox Records)

Hejdlöst svängig duoplatta med britterna Binker Golding och Moses Boyd på sax respektive trummor.



Rain Sultanov: Inspired by nature (Ozella Music)

Jazzsaxofonist från självaste Azerbajdzjan hämtar inspiration i landets suggestiva natur. Snyggt!



Dimitris Mystakidis: Amerika (Fishbowl)

Ett gripande projekt som berättar om när svältande greker för hundra år sedan tvingades fly till landet bortom havet. Ett slags rebetika i exilperspektiv.