FOLKMUSIK 2017:



Erlend Apneseth: Nattsongar (Heilo) + Erlend Apneseth Trio: Åra (Hubro)

Dubbelt upp från denna spännande norske hardingspelman som gärna rör sig med mörka, suggestiva klanger.



Siri Karlsson: Shake shake love (Tombola Records)

Duon som tog folkmusiken längre ut i rymden än någon tidigare.



Spöket i köket: Den nya spisen (Gammalthea)

Så nära Quebec man kan komma i Sverige med en fot kvar i den svenska myllan.



Folk’Avant: Gryningsland (Nordic Notes)

Kammarfolk direkt från den skiraste av skogsgläntor.



Urban Turban & Shamim Naghedi (Caprice)

Årets färgkavalkad när Urban Turban dammade av sitt skrinlagda samarbete med persiskättade sångerskan Shamim som sjunger svenska schlagers som det mest självklara i världen.



Maria Kalaniemi/Eero Grundström: Svalan (Åkerö Records)

Härligt mustigt möte mellan två av Finlands mest tongivande och karaktärsfulla musiker, på dragspel och sång respektive tramporgel.



Kongero: Kom (Dimma Sweden)

Den vokala folkvisans fana hölls högt av kvartetten Kongero.



Väsen: Brewed (NorthSide)

Vad säger man? Stabilt i världsklass.



Fränder: Fränder (Mad King Production)

Ambitiös debut från ambitiös kvartett i fotspåren efter Folk & Rackare och annan svängig folkvisepop.



Ellen Pontara: Entre dos mundos (DO Music)

I fjol trädde Robert ”Robi” Svärd fram som svensk flamencos nya affischnamn. I år var det dags för sångerskan Ellen ”La Loba” Pontara uppbackad av gitarristen Erik Steen.



Klas och Andreas: En urkraft i rörelse (Egen utgivning)

Årets folkmusikaliska dansskiva får närmast rejviga vibbar när Klas af Wikholm går loss på mungigan.

JAZZ 2017:



SaliBambra: Sånt som händer när vi lever (Havtorn Records)

Jag tror att den är ganska unik för Sverige, denna melodiska jazz som ändå tillåter sig att ta ut svängarna både rytmiskt och tematiskt. Kollektivet SaliBambra beskriver ett helt liv på detta album som börjar med Födseln och tar oss via Min första cykel, Berusningen, Besvikelsen och Lyckan till Insikten och sist Döden. Allt med glimten i ögat och på högsta allvar.



Avishai Cohen: 1970 (Sony)

Oväntat poppig och brokig skiva med basisten och sångaren Cohen, här ryms allt från soulstänkare till hebreisk folkmusik.



Yazz Ahmed: La Saboteuse (Naim Records)

Jazztrumpetaren som utforskar rötterna i arabisk musik och hamnade på omslaget till Lira.



Lina Nyberg: Terrestrial (Hoob Records)

Skivan avslutar Nybergs mäktiga trilogi och rymmer både egna bandet och Norrlandsoperans symfoniorkester.



Goran Kajfes Subtropic Arkestra: The reason why vol 3 (Headspin Recordings)

Även Kajfes avslutade en trilogi och ett band som ständigt överraskat och imponerat, och hann dessutom med att lansera nya bandet Tropiques i slutet av året.



Anna Lund presenterar Hurrakel! (Hoob Records)

Året då vi fick lära känna Alfa-Ankan på djupet och samtidigt Anna Lund klev fram i egen hög person.



Daniel Karlsson Trio: Ding dong (Brus & Knaster)

Vi är så bortskämda med en jämn ström av utsökta skivor från DK3 att denna nästan kom i skymundan.



Kurt Rosenwinkel: Caipi (Heartcore Records)

Vi intervjuade Kurtan i Lira #1 2017 för en artikel om gitarrens roll i jazzen, och i samma veva kom detta hans senaste alster, brasilianskt doftande och ett av hans mest ambitiösa där han även ger sig på att sjunga. Lite delade meningar om saken, men vi gillar’t!



Vivian Buczek: Ella lives (Prophone)

Ella Fitzgerald skulle ha fyllt 100 år i våras och Vivian Buczek hyllade förebilden med denna lyckade skiva som också var ett liveprojekt.



Anouar Brahem: Blue maqams (ECM)

Vår favoritoudist i finaste jazzsällskap, dvs Jack DeJohnette, Django Bates och Dave Holland.

WORLD / ROOTS 2017:

Orchestra Baobab: Tribute to Ndiouga Dieng (World Circuit)

Still going strong detta senegalesiska veteranband som här hyllar sin nyligen bortgångne sångare.



Amadou & Mariam: La Confusion (Because Music)

Brokigt, svängigt och befriande modernt.



Sweet as broken dates – Lost Somali tapes from the horn of Africa (Ostinato Records)

När man trodde att all världens hörns musik redan lyfts fram så kommer dessa pärlor från Somalia.



Oumou Sangaré: Mogoya (No Format)

Till stora delar svensk produktion bakom ett av årets stora afrikanska album.



Les Amazones d’Afrique: République Amazone (Real World)

Utmanande modernt och elektroniskt med kvinnlig supergrupp, inkl ovannämnda Oumou Sangaré och Mariam Doumbia.



Msafiri Zawose: Uhamiaji (Soundway)

Mycket tidstypisk afrikansk platta med denne artist från Tanzania. Plottrigt, skramligt elektronisk samtidigt rått rootsig med mörk underton och cutting edge-produktion



Aurelio: Darandi (Real World)

Nytt, strålande fint album med denne sångare och gitarrist från Garifuna.



Offa Rex: The queen of hearts (Nonesuch)

Folkrock med brittiska undertoner.



Molly Tuttle: Rise (Compass)

Strålande fin liten solodebut-ep med en av bluegrassens up-an-coming stjärnor.



Courtney Marie Andrews: Honest life (Loose Music)

Ett av årets genombrott på altcountry/americana-scenen.

DESSUTOM (när du trodde att du var klar): FEM plattor lite vid sidan av som du kanske missade att kolla upp?