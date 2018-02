Årets första nummer av Lira ute i dag!

Äntligen är 2018 igång på allvar, för så känns det för oss när vi kan presentera årets första nummer av Lira – som delas ut i dagarna till våra prenumeranter och från och med nu går att beställa via Lira.se.

Omslag pryds av spelmannen Lena Jonsson, som efter att i tiotalet år ha gjort djupa avtryck på folkmusikscenen i en rad olika sammanhang (Skenet, Limbohofvet, Goodbye Girls etc etc) nu tar klivet och träder fram som soloartist för allra första gången. På hela tolv sidor berättar vi hennes historia, från Bollnäs till Boston via Bretagne och tillbaka, medan fotograf Johan Bergmark skildrar henne på sitt egna vis ur de mest oväntade vinklar.

I Bamako, Mali, befinner sig i detta nu Salif Keita och spelar in sitt kommande nya album. Han tog en paus från studion för en pratstund med Lira. Samtidigt, i den svenska södern, hemma i byn nära Skånes sydspets, fick vi en annan pratstund med jazzeminensen Bobo Stenson, vars trio fortsätter att förföra lyssnare världen över.

I ett annat reportage pratar reportern Erik Augustin Palm med några av countryns främsta företrädare om musikens komplicerade relation med den amerikanska vapenlobbyn, en brännande fråga efter den fruktansvärda masskjutningen på en countryfestival i Las Vegas i höstas.

Framöver kommer vi också att växla mellan fler krönikörer – nya i det här numret är Miriam Aïda och Thomas Fahlander. Ny är också vår liveguide där vi tipsar om kommande konserter – och det är mycket sådant att hålla utkik efter i vår!

Så häng med Lira – bästa sättet att upptäcka ny musik!

