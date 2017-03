Akkurat får tunga blues- och americanabesök

Gratis livemusik av hög kaliber är vi inte bortskämda med. Men baren och restaurangen Akkurat, alldeles där Hornsgatan övergår i Slussen, har en lång tradition av ambitiösa bokningar. Undertecknad har sett allt från NRBQ och Jason Ringenberg till Chip Taylor och Eilen Jewell där.

April anno 2017 bjuder på mycket godis. Riktigt celebert besök blir det 30 april då Nine Below Zero (bilden) höjer temperaturen i lokalerna. Det brittiska pubrockmaskineriet tillhör generationen direkt efter Dr Feelgood men är veteraner i egen kraft vid det här laget. Blues och rhythm & blues-bandet började göra skivor under epoken då punk, new wave och power pop var på tapeten. Tempot var högt och publiken bestod lika gärna av punk- och metal-diggare som grånade blueskännare. Namnet är taget från en låt från Sonny Boy Williamson II:s repertoar. På senare år har skivor kommit i en stadig ström, senast fjolårets 13 shades of blue på Zed Records.

Veckan innan, 23 april, kommer ett hett nytt namn inom rootsrock och americana: The Americans. Gruppen från Los Angeles är inte särskilt välkända på våra breddgrader än, men de har hyllats av alla från artisten Ryan Bingham till tunga skribenten Greil Marcus. Kvartetten spelade på Reese Witherspoons bröllop och nämnda T-Bone Burnett valde ut bandet till hans teveserie om amerikansk musik. Det är också Burnett som producerat gruppens första fullängdare som snart ska se världens ljus. Nyligen släpptes The Americans allra tidigaste inspelningar som ep:n First recordings.

Det står även en rad svenska akter står på Akkurats program. Ett skivsläpp firas 2 april då Wolfman, tidigare Wolfman Jack, firar 10-årsjubileum. Ny skiva och vårturné med en musik marinerad i tidig rock ’n’ roll och blues. Nu med ståbas, dessutom. Veckan därpå, 9 april, fixar Louisana Avenue till gunget från Akkurats scen. Som gruppnamnet antyder är det en hyllning till musiken från New Orleans, med låtar av Fats Domino, The Meters, Professor Longhair och exilsvensken Anders Osborne. Vokalisten Per Stenhammar är son till Bosse Stenhammar som startade Stockholms Jazz & Bluesfestival.

Under påskhelgen får Kjell Gustavsson’s R&B Orchestra ta över hela stället två kvällar i rad. Det är ändå bara hälften mot de hela fyra dagar på raken som orkestern framträdde under Akkurats 20-årsjubileum. Ny sångare sedan i fjol är Micke Westman, tidigare i bandet Gumbo. Räkna med ett niomannaband med stor spelglädje 15 och 16 april.

Söndagar klockan 20 är scentiden som gäller på Akkurat.

Timo Kangas