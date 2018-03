Afrikansk opera, Grace Jones och Sammy Davis på vita duken

Surrealistiska sagor från Marocko, kvinnoorganisationer i Sydafrika, etiopiska konstinstallationer och en nioårig zambisk flicka som beskylls för att vara häxa. Det är bara några exempel på vad den nu pågående 20-årsjubilerande festivalenbjuder som alternativ till vinterkylan i Stockholm.

Festivalens olika kategorier inkluderar ämnesområden som ”Phenomenal women”, ””Breaking binary” och ”Sexuality and power”. Och så ”Word, sound, image” förstås.

Lira presenterar här ett litet urval ur ett digert festivalprogram som detta jubileumsår omfattar över 60 filmer från flera tunga regissörsnamn och konstnärer från den afrikanska kontinenten likväl som den den afrikanska diasporan. Från Fasching till Hallwylska, från Moderna Museet till Kista Träff. Huvudstaden bubblar av afrikansk film och kultur.

Grace Jones: Bloodlight and bami är ett redan omtalat porträtt av sångerskan och artisten Grace Jones, regisserat av Sophie Fiennes. Regisören önskar bryta med ”den endimensionella och tragiska mytologiseringen som dokumentärer om kvinnliga artister så ofta ägnar sig åt”. Grace Jones spektakulära masker, glitter och showande ställs mot familjära och intima ögonblick bland vänner och familj. Från de stora scenerna via arbetsprocessen i inspelningsstudion till det rotnära livet på Jamaica. Poesi och profanitet. Gud Fader och en sträng fader som slår barnen.

Visningen av Sammy Davis: I’ve gotta be me sker i samarbete med DocLounge på jazzklubben Fasching. Från barnartisten (”Junior”) till den internationella stjärnan och stilikonen som kunde mäta sig med Frank Sinatra och de andra. Han använde sin status och sitt kändisskap för att åstadkomma attitydförändringar i världen. Sam Pollards film kompletteras på Fasching med livemusik i Sammy Davis anda.

An opera of the world heter en essäfilm av maliske författaren, filmskaparen och professorn Manthia Diawara. Filmen belyser relationen mellan Europa och Afrika genom migrationens filter. Filmen handlar också om idén om en afrikansk opera; närmare bestämt en operauppsättning i Mali. Diawara försöker besvara frågan ”vad är opera, och hur kan den göras utanför en europeisk kontext?” och tar sig an dilemmat huruvida operan åter kan bli folklig. Libretton är signerad tchadiske poeten och dramatikern Koulsy Lamko.