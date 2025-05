Lira Lyssna sommaren 2025

Liras sommarnummer 2025 ges ut den 23 maj och till det har vi som vanligt gjort ett soundtrack – numera som spellista. Du hittar den här tillsammans med våra presentationer av samtliga låtar!

Blir du sugen på att veta mer om musiken vi skriver om – beställ ditt eget nummer av Lira här, eller ännu hellre: prenumerera!

Låtarna finns att lyssna på enskilt här nedan – hela spellistan hittar du på dessa strömningstjänster:

TIDAL

APPLE

SPOTIFY

#1 Cosmic Ear

Father and son

från Traces

(We Jazz Records)

Vi hoppar direkt på numrets omslagspojke, Mats Gustafsson, här i en nybildad kvintett med det uttalade syftet att söka sig vidare i den mäktige Don Cherrys fotspår. Övriga medlemmar är trumpetaren Goran Kajfeš, slagverkaren Juan Romero, basisten med mera Kansan Zetterberg och så på basklarinett och donso ngoni nestorn Christer Bothén, som en gång samarbetade nära med just Don Cherry. Spåren går djupt här, siktet riktas samtidigt bakåt och framåt, utåt och inåt, mot himlarna och ner i myllan.

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Läs: recension

Länk: matsgustafsson.bandcamp.com

#2 Valkyrien Allstars

Lyseblått

från Venter på noen som venter på noen

(Supertraditional)

Tuva Syvertsen och hennes stjärnvalkyrier har i två decennier gjort allt för att det vi lite förenklat brukar kalla folkpop inte ska vara så förbaskat enkelt att definiera. Att de efter sex album på norskt bolag nu släpper sitt nya på svenska Supertraditional tolkar vi som en bekräftelse på att något verkligen håller på att ta form och fart, i Sverige!

Läs: recension

Länk: valkyrien.live

#3 Siri Karlsson & Solo Dja Kabaco

Hey Solo

från Stockholm – Ouagadougou

(Tombola Records)

Att följa bandet Siri Karlsson har varit ett svindlande äventyr ända sedan debuten Mellan träden 2008. Senaste projektet är ett fint samarbete med den burkinske sångaren och gitarristen Solo Dja Kabaco som de träffade på en tidig västafrikansk turné – och de har sedan dess spelat och spelat in ihop. Här hör vi dem i varmt böljande sextettformat, där Solo Dja Kabaco framstår som något av en afrikansk James Brown.

Läs: recension

Länk: sirikarlsson.com

#4 Anders Boson Jazz Ensemble

Slottskogen

från Slottskogen

(Hoob Records)

Från Burkina Faso till Göteborgs praktfulla stadspark Slottsskogen som tillägnas en kärleksfull hymn, baserad på John Coltranes ballad Central Park West. Men tankarna smyger också iväg till en annan Göteborgsskildrare, Håkan Hellström, som ju är inne på samma park i klassikern Valborg. Liksom denne fast på ett helt annat, eget vis fångar trumpetaren och sångaren (och lika obotlige romantikern) Anders Boson med septett den där ljuva försommarfeelingen när ljuset och värmen gjuter liv i allt fruset.

Läs: recension

Länk: andersboson.se

#5 Happy Heartaches

Ransätertraumat

från A place to land

(Egen utgivning)

Och från Slottsskogen till värmländska Ransäter (snart hörni!). En lite otypisk låt från bluegrassiga Happy Heartaches måhända, det brukar vara mer tjo och tjim, riviga banjosolon och snajdiga sångharmonier, men det var svårt att släppa den här PTSD-bearbetningen, som alltså inte rör någon obehaglig händelse på bygdegården utan behandlar den under pandemin inställda vallfärden till sommarens första stora spelmansstämma.

Läs: recension

Länk: britabjors.se/happyheartaches

#6 Ilkka Arola Sound Tagine

Ice cream is

från Adventures in the now

(Flame Jazz Records)

Vilket trauma? Undrar trumpetaren, bouzoukiliraren och bandledaren Ilkka Arola och bjuder på en sjungande rungande isglass av psykedeliska utflykter med blinkningar till turkisk 1970-talsdisco och mer samtida elektrisk funk.

Läs: recension

Länk: ilkkaarola.com

#7 Mimi Terris Tempel

Vänner

från Livet livet livet

(Terris Skivbolag)

Exotism av ett helt annat, mildare slag får vi med sångerskan Mimi Terris som här presenterar sitt nya, ja, tempel just kanske – inget dumt bandnamn alls. Med sig i detta av Brasilien doftande, vibrerande och drömmande projekt har hon slagverkaren och basisten Olle Linder och gitarristen Mats Andersson, bägge synnerligen hemtama i sambatakternas hemtrakter, och emellanåt även stråkkvartetten Vindla – som på spåret här!

Läs: recension

Länk: mimiterris.se

#8 Spöket i köket

Bjagnes

från Grannlåt

(Gammalthea)

Fest- och festivalfavoriterna Spöket i köket firar decenniet jämnt i sommar med sitt fjärde album i ordningen och flitigt livespelande. Som de berättar i intervjun är det ett något mer eftertänksamt och finstämt Spöket vi får möta i de av storspöket Nisse Blomster idel nyskrivna låtarna, som den här utsökta bröllopsvalsen tillägnad paret Björn Petersson och Agnes Åhlund (vars namn förklara den kryptiska titeln) – för övrigt två högst Lira-bekanta musiker de med…

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Läs: recension

Länk: spoketikoket.com

#9 Kira5

Låt oss vila

från Övertid

(Varva Records & Music)

Den varsamt folktonade jazzkvintetten Kira5 albumdebuterade redan 2020 men har dröjt till nu med en uppföljare – vilket dock inte är vad titeln syftar på, snarare handlar det om större frågor kring mänskligheten och jordelivet. Liksom sist växlar Maria

Eriksson Andin på skivan mellan texter på engelska och svenska och backas upp av Rikard Wadman på träblås, Hanna Björner Brauer på piano, Nils Kristensson på kontrabas och Chris Martinsson på trummor.

Läs: recension

Länk: kira5.se

#10 Draupner

Draupnervalsen

från Tretår

(Dimma Sweden)

”Det ska vara mycket energi i låtarna vi spelar, nästan lite rock’n’roll. Vi är folkmusikens svar på Motörhead!”, utbrister Tomas Limpan Lindberg i intervjun häromsidan, och nog kunde den här låten fungera som exempel på det – ”Wham, bam, thank you ma’am!” vill man ju nästan själv utbrista efteråt. Nå, trion Draupner firar alltså trettio år med en massa spelningar och en ny platta som inleds med den här valsen tillägnad dem själva, komponerad av Görgen Andersson.

Läs: artikel (endast för prenumeranter)

Läs: recension

Länk: facebook.com

#11 Teodor Wolgers

Vi är elden

från Episod i Vikens kapell – Teodor Wolgers möter Beppe Wolgers

(PIAS)

Teodor Wolgers har tidigare gjort tv-musik och neoklassiska instrumentallåtar som strömmats miljontals gånger, men här ville han något helt annat, något mer personligt och utforskande – han ville gå på djupet med sin farfar Beppe, som han aldrig hann träffa men vars arv han präglats av. Det tog form i ett besök i det jämtländska Vikens lantliga lilla kapell, som inspirerade Beppe Wolgers till en diktsamling 1972 och fem decennier senare sonsonen till det här gripande konceptalbumet. Sången här spelades in med den lokala Frostvikskören och jo, nog går det att ana att Teodor Wolgers samarbetat med Sara Parkman och att hennes parhäst Hampus Norén producerat.

Läs: recension

Länk: teodorwolgers.com

#12 Päivi Hirvonen

Metsän tyttö

från Maa palaa

(Nordic Notes)

Något helt annat men samtidigt på något vis befrändat möter vi hos en av våra finska favoriter vars slogan på engelska lyder ”fiddler with the voice” – vilket ju är svårt att invända emot. Titeln till denna hennes tredje, högst dramatiska och väldigt finska skiva kan översättas med ”jorden brinner” på svenska och med det i bakhuvudet är det inte konstigt att ”skogens flicka” (som låten här heter) blir alldeles ifrån sig. (Och nej, den heter bara samma sak som en låt på Hedningarnas Karelia visa.) Episkt värre, närmast av mello-kaliber, men förstås med Päivi Hirvonens nerv och kvalitet och driv och därtill helt utan lyckligt slut – tvärtom får denna dystopiska visa ett abrupt avsnoppat stopp som tål att begrundas.

Läs: recension

Länk: paivihirvonen.com

#13 Dennis Egberth

PanGu – part 1: Earth

från The Dennis Egberth Dynasty

(577 Records)

Vi avslutar med att spinna vidare på jorden som tema men lite lugnare och mer utsvävande och faktiskt lite i samma härad som vi började, Cosmic Ear ni minns. Trumslagaren Dennis Egberth har gett ut en serie skivor med underfundiga inramningar: Dennis Egberths första som senare följdes av Dennis Egberth nästa, en solo-ep något syrligt kallad Easy listening. Nu har Brooklyn-etiketten 577 Records plockat upp hans senaste bandprojekt, sextetten The Dennis Egberth Dynasty, där vi hör inga mindre än träblåsaren Fredrik Ljungkvist, trumpetaren Niklas Barnö, Alex Zethson på Wurlitzer, Linus Hillborg på elektronik och Joe Williamson på kontrabas. Och så Egberth själv förstås vid trumsetet.

Läs: recension

Länk: bandcamp.com

URVAL OCH TEXTER: Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

Prenumerera på Lira för att stötta vårt arbete och hålla dig själv ajour med vad som händer inom jazz, folk- och världsmusik!

Bakgrundsbild (bilden överst): Regina Tommasi/Pexels.com

Omslagsbild Lira Lyssna-omslaget (detalj, Ilkka Arola): Aleks Talve

Omslagsbild Lira #2 2025 (Mats Gustafsson): Johan Bergmark