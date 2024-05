Lira Lyssna sommaren 2024

Liras sommarnummer 2024 gavs ut den 31 maj och till det har vi som vanligt gjort ett soundtrack – numera som spellista. Du hittar den här tillsammans med våra presentationer av samtliga låtar!

#1 My Dear Companion

Well of time

från Well of time

(Ella Ruth Institutet)

Vi inleder med den här glimrande, skimrande pärlan från My Dear Companion, titelspåret från deras andra skiva som till skillnad från debuten primärt bygger på egna låtar. Inspirationen hämtas från klassisk oldtime-country och bluegrass och det är ju bara att förföras av deras klockrena stämsång och de varmt klingande strängarna från appalachisk dulcimer, cittra, banjo och gitarr. Kom igen nu, världen, upptäck den här trion med Hannah Shermis, Lea-Marie Sittler och Agnes Åhlund!

#2 Afro-Rytmix

Boribasso

(Acosmo Records)

Supergruppen Afro-Rytmix består av sex artister med afrikanska rötter men alla numera rotade i Skandinavien, främst då Sverige. Torde vara ett utmanande projekt bara att samla alla i samma rum, samma tid! Men det gick uppenbarligen och här är första smakprovet från ett album som ska släppas senare i sommar. Den för Liraläsaren välbekante koraspelaren och sångaren Lamine Cissokho har skrivit singeln och jämte honom finner vi idel förstaklassnamn som Edo Bumba, Fanta Yayo, Deodato Siquir, Sal Dibba och Mao Zybamba.

#3 Alterne

Alle terner

från Alterne

(GO Danish Folk Music

Trion Alterne är resultatet av ett möte på Sibelius-akademin i Helsingfors mellan danska sångerskan och låtskrivaren Ida Marie Jessen, den belgiske violinisten Oscar Beerten och estländska ackordeonisten Maimu Jõgeda. Tillsammans skapar de en utsökt drömsk folkpop som hindras från att helt sväva iväg upp i det blå tack vare det tydliga rytmiska drivet och behövligt mörka stråk som håller sångerna tryggt jordade. Fint!

#4 Carl Bagge

1980

från Don’t talk (Put your head on my shoulder)

(Jazz by Bolero)

Carl Bagge är lite överallt just nu – höll jag på att skriva, men så har det ju varit rätt länge faktiskt. Det dröjde dock till 2022 innan hans första skiva i helt eget namn kom, och den följs upp här med ett synnerligen piggt album där medspelarna är Jonas Kullhammar, Magnus Lindgren, Martin Höper och Adam Ross. Jag vet inte storyn bakom just det här spåret och dess årtal, men det är typiskt för Bagges förmåga att vila tryggt och säkert i musikhistorien och samtidigt få allt att kännas väldigt här och nu. Och på tal om nu så har 1980 precis släppts i nu-jazzig remix signerad duon Mlir.

#5 Mojna

Väntenätter

från Väntenätter

(Heilo)

När den här svensk-norska trion debuterade med ypperliga För sola skin’ på tak 2022 kallade de sig Eriksson/Myhr/Malmström och fick ett slående fint mottagande, nominerades till flera utmärkelser och utsågs här i Lira till årets instrumentalband. Kanske blev namnet lite otympligt så det är som Mojna de nu följer upp med en ny svit instrumentala folkdelikatesser som svävar tyngdlöst över gränstrakterna mellan Norge och Sverige. Thomas Eriksson på gitarr, Helga Myhr på hardingfela och Anna Malmström på (bas)klarinett får på detta titelspår sällskap av skivans producent, fiolspelaren Erlend Apneseth.

#6 Dan Berglund

Midsommar

från Liv och dikt

(Kakafon)

Nej, inte jazzbasisten utan sångaren med rötter i 1970-talets visvåg som här återkommer efter en dryga decenniet lång bortavaro – nå, åtminstone från skivnyheterna. Albumet är en samling underfundiga och stundtals direkt brännande berättelser och skildringar, här av ett barndomsminne där folkparksidyllen doftar lika mycket av rädsla som av blomster och lätta sommarvindar.

#7 Andreas Hourdakis

Protos syrtos

från Report to Keftiu

(Jazz by Bolero)

Efter bland annat en skiva med Bob Dylan-tolkningar och en annan på temat grekisk mytologi (Underworld från 2020) tar sig jazzgitarristen här an sin barndoms och uppväxts Kreta. Skivtitelns ”Keftiu” är just ett gammalt ord för Medelhavsön och skivan är Hourdakis hyllning till den plats och den kultur som betytt så mycket för honom. Musikaliskt hörs det kanske sällan mer än som en underton och en känslomässig klang men just Protos syrtos är en klassisk kretensisk bröllopslåt av folkligt slag som här fått ett alldeles nytt arrangemang och sammanhang.

#8 Duga

Ørf-Our

(Egen utgivning)

Mörkt, tungt och dramatiskt tycks vara ledorden när duon Albin Broberg och Olof Kennemark gör musik tillsammans. Djupt rotad folkmusik möter samplingar och loopar på ett sätt som för tankarna till … tja, varför inte Hedningarna? Gästar här på Dugas blott andra singel gör Klas Anders Haglund på moraharpa, och även en påfallande upprörd tjäderhane som fångats på ljudband. Till hösten kan vi hoppas på mer musik från duon, som även planerar att börja turnera live med Anton Johansson på slagverk och elektronik.

#9 Canberk Ulaş

Broken

från Echoes of becoming

(Jazzland)

Vi stannar i det elektroniskt färgade folkmusikaliska och möter där den turkiske duduk-spelaren Canberk Ulaş – som blivit kvar i Sverige efter studier på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Hans musik är mer åt det kontemplativa hållet och är som en smäktande, svävande fråga: hur ska det egentligen gå med allt? Så lyssnar jag på det i alla fall. Debuten ges ut av norska finetiketten Jazzland och gästas av likasinnade som trumpetaren Arve Henriksen, pianisten Bugge Wesseltoft och Eivind Aarset. Musikstycket här finns också i en fin hemma-live-inspelning.

#10 Vidya

The field

från Adi shakti

(Prophone/Naxos)

Vidya Sundberg är född i Indien men uppvuxen i Gävle, och med nya skivan fortsätter hon det musikaliska och personliga sökande som inleddes med förra skivan, The papillon. Då handlade det om att ha återfunnit och sedan förlorat sin biologiska mamma – nu måste hon också bearbeta förlusten av sin svenska mamma. Musiken rymmer dock ett stort mått av förtröstan och av förankring i tillvarons större idéer. Engelske gitarristen Rob Luft kompletterar hennes ton perfekt och känslan är tydlig att Vidya landat, både musikaliskt och som person.

#11 Karolina Brännström

No reward (For the likes of me)

från No urge to run

(Ella Ruth Institutet)

Jag vet inte hur det är möjligt men för närvarande formligen sprutar lilla entusiastskivbolaget Ella Ruth Institutet ur sig nya förmågor inom americana och liknande. Senast Karolina Brännström, som dock inte är någon nykomling utan har ett par decenniers erfarenhet av country i ryggen, både bredare rockig och smalare honkytonkig sådan. Solodebutens dussinet låtar levereras med en självklarhet och en chosefri pondus och bjuder på en massa härligt gitarrlir av skivans medproducent Mathias Danielsson.

#12 Alvina & Gard

Låt till smeden

från Tillflykten

(Varva Records & Music)

Möten mellan svensk och norsk folkmusik är numera så vanliga att det knappast höjs några ögonbryn över Stockholmsbaserade fiolduon med Närke-rotade Alvina Herbinger Rygne och Gard Nergaard, med grund i traditionen från södra Norge. På deras fina gemensamma debut med idel eget material varvas låtspel med korta, friare improvisationer. Allt ”på lekfullaste allvar” som de själva lika fyndigt som träffande uttrycker det.

#13 Karl-Martin Almqvist Ababhemu Quartet

Blauzac

från The travelers

(Ropeadope Records)

För knappa två år sedan publicerade vi en stort upplagd dubbelintervju med Karl-Martin Almqvist och sydafrikanske pianisten Nduduzo Makhathini. Primärt fokus då var på den senare, men här är det tveklöst den svenske blåsaren som håller i taktpinnen och har samlat samma kvartett som spelade in första gången alla möttes. Då i Sydafrika, den här gången i syd-Sverige. Tidlöst svängig jazz på allra bästa humör!

#14 Tant Parant

Bohuspolska

från Ro och trevnad, lycklig levnad

(Pacaya Records)

Först lite transparens som det brukar heta: Emma Engström är inte bara pianist, hon är även en fena på grafisk design och jobbar sedan ett par år med Liras layout. Och är alltså en tredjedel av trion Tant Parant (tillsammans med Hugo Gerdmar och Hilda Ekstedt), som med den ovanliga sättningen saxofon, klaviatur och dragspel hyllar tanten som koncept och i farten tar med sig den traditionella folkmusiken på en riktig åktur. Här får vi en bohuspolska efter Maria Sohlberg som växer från ett försiktigt trevande till ett mäktigt orgeldön värdigt folktanternas urtant Merit Hemmingson.

URVAL OCH TEXTER: Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

