Jazzklubben Nefertiti öppnar igen

Ett knappt halvår efter konkursen och drygt fyra månader efter att de nya ägarna köpte konkursboet är det äntligen dags för den klassiska klubben Nefertiti att slå upp dörrarna igen.

Fredag den 30 oktober är det premiär för restaurangen och inför detta fick vi ett snack med delägaren Patrik Lundin under en paus i de hektiska förberedelserna.

Det stämmer alltså att Nefertiti öppnar igen – hur känns det efter nästan ett halvår av förberedelser?

– Det känns oerhört skönt, efter att ha slitit med alla tillstånd och avtal och uppfräschning av de slitna lokalerna, att äntligen få visa upp oss och vad vi går för! Vi har gjort väldigt mycket på egen hand, så nu behöver vi verkligen energin av att få möta gästerna!

Vad kommer att vara nytt och vad kommer att vara som förr?

– Vi känner ett stort ansvar kring att kärnan av vad som är Nefertiti får fortsätta. Det kommer att fortsätta att vara en väldigt speciell och öppen mötesplats för allt från jazzälskare till unga som vill ha riktigt bra klubbupplevelser. Gamla gäster ska känna sig hemma och samtidigt nöjda över att verksamheten har förbättrats.

– Det som är nytt är att musiken understöds av en riktigt bra restaurang och bar, där vi har samlat ett väldigt duktigt och drivet gäng som verkligen kan ge gästerna en bra serviceupplevelse. Maten inspireras av den amerikanska södern, med rötter i den afroamerikanska kulturen, vilket ju även utgör grunden för vår musikaliska inriktning. Det går igen även i den visuella utformningen, som präglas av både jazzmusik och hiphopkulturen. Vi har ett stort engagemang, vilket behövs för att lyfta Nefertiti till sin fulla potential.

Vad vill du att Nefertiti ska bli för göteborgarna?

– Nefertiti ska vara ett viktigt kulturellt nav i Göteborg. Det ska vara givet för göteborgarna att kolla vad som händer på Nef om de vill ha en kväll ute, oavsett om de är sugna på en spelning eller bara att äta en bit mat, eller umgås över en god drink. Vi har generösa öppettider och hoppas bli en naturlig mötesplats för göteborgarna, mitt i stan. Målsättningen är att det alltid ska hända något i huset. Nu börjar vi med restaurangen och sittande konserter och klubbar, eftersom det är vad som är möjligt i dagsläget, men vi har massor med idéer som ligger och väntar på att få realiseras.

Jag hörde att ni kommer att kunna ta in fler än 50 besökare, i egenskap av restaurang?

– Ja, restaurangen blir vår kärnverksamhet. Musiken omger restaurangupplevelsen, vare sig det är en livekonsert eller att restaurangen framåt kvällen börjar övergå i en sittande klubb. Vi kommer givetvis att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller avgränsning mellan bord och har utvecklat lösningar så att gästerna på ett säkert och smidigt sätt kan beställa mat och dryck. Sedan återgår vi till mer traditionella konserter och klubbar när vi kan genomföra dem på ett säkert sätt!

Och det här med namnet – jazzföreningen Nefertiti arbetar ju vidare på sitt håll och ordnar under hösten konserter under samma namn?

– Vi har kontinuerlig kommunikation med föreningen och ser dem som en framtida samarbetspartner. Vad gäller varumärket Jazzklubben Nefertiti tillföll de immateriella tillgångarna oss i konkursboet, men Jazzföreningen Nefertiti lever ju vidare som just jazzförening. För oss är det viktigaste att gästerna känner sig säkra på vilken av organisationerna som står bakom arrangemangen och där utvecklar vi hela tiden förhållningssätt och rutiner för att göra det tydligt. Det är en ny situation för föreningen, men vi är övertygade om att det ska lösa sig bra och att det i längden är bäst även för dem att de nu kan fokusera fullt ut på att leverera bra jazzkonserter.

Och hur ser artistprogrammet ut det närmaste? Vilken blir den musikaliska inriktningen?

– Bokningarna blir officiella inom kort, och utbudet kommer att vara varierat. Vi samarbetar med ett flertal föreningar vad gäller jazzkonserter, vi har ett väldigt kul projekt tillsammans med musikskolan Rytmus där vi ger deras elever chansen att uppträda på vår anrika scen och är alldeles i slutskedet av att spika en serie konserter med väldigt spännande artister tillsammans med en av Sveriges största bokningsagenturer. Så håll koll på vår hemsida och sociala nätverk där det dyker upp roliga nyheter inom kort!

Nattklubbarna då – hur tänker ni där?

– Klubbverksamheten kör vi i den mån det går, vilket i dagsläget blir sittande klubbar. Det blir en naturlig övergång från sista restaurangsittningen, att det sedan blir häng med dj:er där gästerna kan beställa från bordet via vår app. Vi tror att det kommer att bli ett väldigt bra koncept och det finns många framgångsrika internationella klubbar som inte har några regelrätta dansgolv. Vi kommer sedan att skruva upp klubbverksamheten i takt med vad som är säkert och tillåtet.

Patrik Lindgren