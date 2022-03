Här är de nominerade till årets Grammisar

Grammisgalan hålls sent i år – först den 19 maj äger den rum på Annexet i Stockholm, och i dag presenterades de nominerade i några av kategorierna, däribland årets folkmusik och årets jazz. Några men långt ifrån alla namn är bekanta sedan Manifestgalan nyligen och nog känns det som två ganska svårtippade kategorier?

I jazzkategorin står det mellan Johan Lindström Septetts uppföljarverk On the asylum, Lars Danielsson Liberettos stilfulla Cloudland, Lisa Ekdahls finstämda Grand songs, trummisen Lars Skoglunds projekt La La Lars tredje opus III och så den kritikerhyllade skivan Singled out by fate där Joakim Milders band Milder PS tar sig an låtar av Paddy McAloon från Prefab Sprout.

I folkmusikhörnet blir det en kamp mellan fem artister som redan hyllats och prisats på olika, andra vis den senaste tiden. Vi pratar om Ebo Krdum och hans solodebut Diversity, Merit Hemmingsons framåtblickande retrospektiv Huvva! vad tiden går, Ale Möllers Xeno manía, Hoven Drovens vänt folkrockiga Trad och fiolspelmannen och Manifestprisvinnande Anna Ekborgs Solo.

De nominerade i kategorier som årets pop, årets album och några till finns på Grammis.se. Resterande kategorier, exempelvis visa/singer-songwriter, presenteras under onsdag och torsdag.

Text: Patrik Lindgren

Bild: Steven Haberland, Pressbild, Miki Anagrius.