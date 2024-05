Festivalsäsongen är här

Det är en lätt svindlande känsla att arbeta sig igenom det material ni kan ta del av här: en bra bit över etthundra festivaler, stämmor och andra musik­fester på svensk mark och därtill ett urval större festivaler i övriga Norden.

Från lilla Ljungbackastämman till jättarna i Bingsjö, Delsbo och Ransäter. Från Skråmträsk Countryfestival till Rootsy Summer Fest. Från Jazz & Glass i Flen till Ystad Jazz. Från Urkult till Hyttdreva via Clandestino.

Herregud, man vill ju åka på allt!

Under ytan finns dock utmaningar. Många kämpar med krympta finanser, kortsiktiga offentliga stöd och skenande kostnader. Känslan är att det hukas en del i snål­vindarna där ute. Det pausas och det bantas – det ­senare syns mellan raderna i vissa program som är påfallande tunnare än tidigare.

Men det satsas också, både stort och nytt! Jazzen Öland är en spännande uppstart med tydligt nytänk, Västanå Teater ordnar Sommarfest i dagarna två, utanför Malmö vankas Hampafestival och inte minst återuppstår ursprunget till dagens Stockholm Jazz med Jazz & Blues All Star Festival på Skeppsholmen sista helgen i augusti!

Firas gör det också – från stabila Visfestivalen på Holmön (trettio år!) och tjugoåringar som ­Planeta och västgötska Kalvfestivalen till småländska Korrö som firar hela fyrtio år med ett­ ­hejdundrande starkt jubileumsprogram.

Ha en underbar sommar – kanske ses vi därute någonstans!

Patrik Lindgren, chefredaktör Lira

SAMMANSTÄLLT AV SUSANNA FREDÉN OCH PATRIK LINDGREN

LIRA FESTIVAL 2024

SVERIGE

Huddinge Jazz & Blues

31 maj–1 juni

Sjödalsparken i centrala Huddinge fylls av musik i dagarna två, med tyngdpunkt på jazz av det hyfsat traditionella slaget med artister som Isabella Lundgren, Stockholm Hot Seven, Homero Alvarez Septett och Sandviken Big Band med Vivian Buczek. Bägge dagarna inleds med jazz-dj:n Eric Palmcrantz!

huddinge.se/jazz

Hagstastämman

1 juni

Allspel, spel till dans, folk­danslag och konsert med duon Josefina Paulson och Fredrik ”Pom-Pom” Bengtsson i logen på Artur Lundkvist-gården i Hagstad utanför Oderljunga, Perstorp.

facebook.com/nyckelharpsfolket

Rimbostämman

1 juni

Första lördagen i juni börjar officiellt sommaren, i alla fall i uppländska Rimbo. I år bjuds på dubbla trior i form av norsk-svenska (och Lira-aktuella) Mojna och uppkomlingarna i ­Kalejdoskop Trio. Därtill Värsta Stråket som utgörs av elever från den lokala kulturskolan.

rimbostamman.se

Spelmansstämma på Disagården

1 juni

Spelmansstämma på friluftsmuseet i Gamla Uppsala med spel både i buskar och från scen.

upplandsmuseet.se

Stockholm Early Music Festival

4–9 juni

Festivalen för tidig och tidlös musik med ­spännande gränsöverskridande program, på flera platser i Gamla stan i Stockholm.

earlymusicsweden.se

Sommar på UKK

5–15 juni, 9–17 augusti

Konserthuset i Uppsala öppnar för en tudelad serie sommarkonserter med idel tunga namn som Issac Delgado, Omar Souleyman, Youssou N’Dour, Arooj Aftab, Havana D’Primera och Fire! Orchestra.

ukk.se/sommar

Vokalkvartetten Kraja kommer till Ransäter! Bild: LisaLove Bäckman

Ransätersstämman

6–9 juni

Klassisk värmländsk spelmansstämma grundad 1971, alltid två veckor före midsommar. Samlar som vanligt gräddan av svensk folkmusik både på och framför scenerna: i år kommer Ellika & Rafael, Sångsystrar, GKN5, Kraja, Ahlberg Ek & Roswall med Ulrika Bodén och många fler.

ransatersstamman.se

5 Folk Festival

12 och 26 juni

Musikaliska helkvällar med Sveriges fem minoritets-kulturer, i ­Kungsträdgården i Stockholm.

facebook.com/5folkfestival

Music in The Garden

13–14 juni

Utomhusfestival i Botaniska trädgården i Uppsala med kammarmusikalisk inriktning men med öronen öppna mot andra musiksfärer. I år väntar exempelvis Amanda Ginsburg, Lill Lindfors och konsertprogrammet The Symphonic Touch of Benny Andersson med Anders Berglund, Stockholm Concert Orchestra och stjärnviolinisten Christian Svarfvar.

musicinthegarden.se

Sagobygdens Musik & Berättarfestival

13–16 juni

Gränslös visa och folksång möter sagor och berättelser på denna klassiska mötes­plats i ämnet. Allt från

Våg­spel, Musica Vitae, Ida Meidell Blylod & Johan Hedin till Bengt af Klintberg i programmet. sagobygdensfestival.se

Jazzen Öland [NY!]

14–15 juni

Ny hipp festivalsatsning med jazz i bred ­bemärkelse och med avslappnad ­inramning. Dragplåster är dubbelt Grammis-prisade kvartetten Dina Ögon, vars trummis Christopher Cantillo är medgrundare och bokare till festivalen som hålls på scenerna Kackelstugan och Vida Art. Dungen och Sven Wunder spelar skivor. Rasmus Borg, Mattias Ståhl med flera spelar jazz.

jazzenoland.se

Folkärna folkfest

14–15 juni

I år utökat till två dagar med konserter, dans, kurser och buskspel på Folkärna Gammelgård utanför Avesta. Ambitiöst scenprogram med artister som Willemark/Knutsson/Öberg, Spöket i köket och coola Tant Parant.

folkarnafolkfest.com

O/Modernt

14–16 juni

Gränsöverskridande kammarmusik med hög experimentell prägel på Ulriksdals slottsteater i Stockholm. Årets tema är Franz Schubert!

omodernt.com

Degeberga spelmansstämma

14–16 juni

Stämmohelg helgen före midsommar i hembygds­parken med allspel, näckspel, visstugor, workshops och dans och mycket mer.

­facebook.com/degebergastamman

Hälsinglands Visfestival

15 juni

Andra året för denna nya festival i det så kallade landskapskonstverket Alirs Öga i Söderhamn. Naturskönt och unikt med artister som Lisa Nilsson, Amanda Ginsburg och Staffan Hellstrand.

alirsoga.se

Festspelen i Piteå

15–19 juni

Norrbottnisk långkörare sedan 1982. Påfallande brett program med allt från pop till kammarmusik och jazz, med artister som Isabella Lundgren, duon Gunnar ­Idenstam & Erik Rydvall och en hyllning till Sven-Bertil Taube.

festspelen.se

Boogaloo Festival

15 juni

Tioårsfirande Klubb Boogaloo i Norrköping ställer till med gratis minifestival på restaurang Knäppingen. På scenbland annat Sven Erik Lundeqvist Trio, lokala förmågorna Lokomotivet och en Blue Note tribute.

boogaloo.nu

Gille- & Nyckelharp­stämman

15–16 juni

Allspel, spelmanståg, dans, kurser och ­visstuga i Österbybruk.

gilleochnyckelharpstamman.se

Båstad kammarmusik

24–29 juni

Högprofilerad festival med över 30 år i ryggen presenterar i år temat ”Världen av igår – ett centraleuropeiskt kalejdoskop”. Messiaen Quartet Copenhagen är konstnärliga ledare och ­Márton Illés årets huskompositör.

bastadkammarmusik.se

Valle Baroque

27–30 juni

Barockensemblen Göteborg Baroque bjuder till musikfest med navet vid Varnhems klosterkyrka.

goteborgbaroque.se

Kalott Jazz & Blues

27–29 juni

Tjugotalet konserter spridda över gräns­­geo­grafin i ­Haparanda–Torneå. Jazz och blues vid oväntade platser: på en brygga, i en ­järnvägsstation eller vid en lekplats. I år gästar artister som Eric Gadd, Edda Magnason och Bror Gunnar Jansson.

kalottjazzblues.net

Saltofolk

27–29 juni

Genuin, liten och generös festival på ­Saltoluokta fjällstation, som sedan starten 1978 lockat till sig etablerade musiker och morgondagens stjärnor. Som ett ­vardagsrum i fjällbjörk­skogen, med midnattssolen som strål­kastare och fjällen som backdrop. Lena Jonsson Trio och Ellen Sundberg bjuder på artistisk tyngd.

saltofolk.se

Jazzfestival Mosaic

27–29 juni

Relativt ny liten festival på Café ­Mosaic mitt i Västerås med en mix av väletablerade akter på den svenska jazzscenen och lokala förmågor. Närmare dussinet konserter med bland andra Sebastian Mattebo Trio, Claes Janson & Andreas Hellkvist och Ida Karlsson Wretling & Jenny Kristoffersson.

facebook.com/kulturforeningenmosaic

Bangen Jazz & Blues

27–30 juni

Klassisk festival i Sandviken som efter 32 år i Stads­parken och Högbo nu flyttar till en ny festivalplats vid Storsjöns strand. Konceptet är dock detsamma med jazz och blues av högklass i stort konserttält, god mat och de obligatoriska ­strömmingsburgarna. På scen bland andra ­Cyrille Aimée, Mats Öberg, Kristin Amparo och så Deborah Brown med Sandviken Big Band.

bangen.se

De sköna lirarna i dansk-svenska Fastpoholmen kommer till nya Hampafestivalen! Bild: Mathias Vejerslev

Hampafestivalen [NY!]

28–29 juni

På Törringelund strax utanför Malmö lanseras i sommar denna nya satsning som är en kombination av en klassisk musikfestival och en mässa om hampa, ”världens kanske mest underskattade och missuppfattade växt” menar arrangörerna. Musik, mat, kunskap och kultur är i alla fall grundbegreppen och förutom workshops, föreläsningar och andra happenings vankas det artister företrädesvis från reggae-sfären, som General Knas, Syster Sol, Kalle Baah, Eek-A-Mouse och Lira-favoriterna Fastpoholmen.

hampafestivalen.xyz

Tobaksspinnarstämman

28 juni – 1 juli

Västerdalsmusik på Nås. Kurser, konserter, danskvällar (och nätter) med spelmän som Mats Edén, Jonas Åkerlund, Anders Norudde, Anders Rosén med fler. Visstuga, spelmanspub, spelmanslag. På måndagen glider det hela över i Västerdalsstämman.

tobaksspinnarstämman.se

Eds Countryfest

28–29 juni

Folklig festival hållen sedan 2015 för americana i bred bemärkelse, med allt från Jill Johnson med band till återkommande publikfavoriterna Dra En Banjo. Notera datumflytten till sista helgen i juni.

edscountryfest.se

Stämmoveckan

29 juni – 7 juli

Samlingsportal för en rad stämmor från Tobaksspinnarstämman i väst till Delsbostämman i öst.

stammoveckan.se

Stavnäs visfestival

29 juni

Bred visfestival vid ­Billingens strand, med såväl stora popakter (Thomas Di Leva, Janne Schaffer, Louise Hoffsten) som mer utpräglade vissångare.

stavnasvisfestival.se

Stödestämman

29 juni

Spelmansstämma på Huberget i Stöde.

medelpadsfolkmusikforbund.se

Musik i Kullabygden

30 juni – 7 juli

”Sveriges äldsta musikfestival” menas det och kanske är det så! Varierat och lyxigt program med folk-, jazz- och lite andra pärlor som Amanda Ginsburg, Åkervinda, Spöket i köket, Willemark/Rydberg/Långbacka och Malena Ernman & Mats Bergström.

musikikullabygd.se

Lyckå kammarmusikfestival

30 juni – 7 juli

Högklassigt festspel med internationell kammarmusik, i Blekinge. Fyrtio år i år!

lyckafestival.com

Gullinsommar

30 juni – 8 augusti

Spridda sommarjazzdagar på Gullinmuseet i Sanda på Gotland. Årets Gullin-stipendiat Martin Sjöstedt ger konsert 30 juni i Sanda kyrka tillsammans med Fredrik Lindborg och Gunnel Mauritzson.

gullinmuseet.se

Bingsjöstämman

3 juli

Mysig, myllrig och intim stämmoklassiker – Sveriges största hävdas det – som får folkmusik-Sverige att vallfärda år efter år. Konserter, kurser, dans och buskspel – kolla in årets allspelslåtar som finns att ladda ner på hemsidan!

bingsjostamman.se

Bälgspel vid landsvägskanten

3–7 juli

Världens sannolikt största dragspelsfestival i över femtio år på Ransäters hembygdsgård.

balgspelvidlandsvagskanten.se

The Zawose Queens kommer till Clandestino! Bild: Michael Mbwambo

Clandestino Festival

4–7 juli

Clandestino pågår numera mest hela tiden, med enstaka konserter under både vår och höst. Själva festivalen har tenderat att skifta mellan olika spelställen i år är huvudscenen Filmstudion på Hisingen – och märk väl en månad senare än vanligt. Bokningarna är som alltid lika spännande som gränsöverskridande, med i år såväl världs­stjärnor (Amadou & Mariam!) som lokala storheter (José González, Daniel Gilbert) och en massa däremellan (Sahra Halgan, Zawose Queens, Bab L’ Bluz).

clandestinofestival.org



Musik vid Dellen

4–21 juli

Fyrtioårsfirande koncept som samlar en lång rad evenemang i natursköna Dellenbygden i Hälsingland.

musikviddellen.nu

Delsbostämman

5–7 juli

Anrik spelmansstämma sedan 1952 som lockar mängder av spelmän och publik. På scen artister som Björn Gardner, trion Rå, klezmerbandet Kizelo Mleko, familjen Härdelin (alltid) och ymnigt med spelmanslag.

delsbostamman.nu

Bodastämman

5 juli

Intensiv vecka med olika slags arrangemang får sin kulmen på stämmofredagen vid Boda Gammelgård med dans på logen till Boda spelmanslag och konsert på utescenen med kvartetten Sver.

bodabygden.se

Skråmträsk Countryfestival

5 juli

Årlig liten countryfest på ”den bästa saloonen i västra Skråmträsk”, strax väster om Skellefteå.

skramtrasksaloon.se

Stockholms Visfestival

6 juli

Yrkestrubadurernas förening smäller till med en artisttät eftermiddag på Vintervikens Trädgård. Bland de som avlöser varandra på scenen hör Axel Sondén, Elin Lyth, Daniel Östersjö, Maria Lindström, Eva Hillered, William Bülow O’Nils och Pierre Ström.

stockholmsvisfestival.se

Musik under stjärnorna

10, 17, 31 juli

Folkligt och brett på klassiska musikkvällar i Brantevik på Österlen tre onsdagar i rad.

jazzbrantevik.se

Öland Roots

10–14 juli

Flaggskeppet för roots och reggae firade i fjol “20 år tillsammans” och tar i år ett litet kliv tillbaka i ambitionerna för att få lite andrum, och kallar årets något nedbantade upplaga ”Öland Reboots”.

olandroots.com

Visfestivalen i Västervik

11–13 juli

Bred visfest i slottsruin med Lisa Nilsson, Staffan Hellstrand, Magnus Carlsson …

visfestivalenvastervik.se

Åmåls Bluesfest

11–14 juli

Fyra dagars bluesfest med nordiska gräddan plus handplockade ­internationella namn som Robert Finley och The Black Sorrows från ända down under.

bluesfest.net

Nääsville Bluegrass

12–13 juli

Bluegrass vid Sjövikens festplats vid Ätran, med fokus på den nordiska scenen.

naasville.se

Midnight Light Festival

12–13 juli

Frustration bottnad i ­glesbygdsproblematiken ­födde 2017 denna kreativa, positiva reaktion i ­Vilhelmina. En festival med starkt program för modern pop men också akter som Maxida Märak, fräcka Våtmark och hemma­dottern Emma Nilsdotter.

midnightlightfestival.se

Hialøsa kommer till Folkrot! Pressbild.

Folkrot

12–13 juli

Familjärt i flera betydelser på Spelmansgården på vackra Bjärehalvön, med fokus på skånsk folkkultur i alla dess former, och då i första hand musik förstås. I år med artister som Hialøsa, Marine & Roswall och Norudde & Wallin. Och så förstås VM i träskofiol! Som upptakt erbjuds det dessutom olika kurser för alla åldrar 10-12 juli.

folkrot.se

Visfesten i Loo

12–13 juli

Två dagars gemytlig visfest ett par mil norr om Alingsås, med Gunnar Källström, Matilda Magnusson och bandet Urskog bland scenartisterna.

facebook.com

Vattnäs Konsertlada

12,14,18,20 juli

Operahuset vid Orsasjöns strand strax utanför Mora bjuder in till sommar­föreställningar av klassi­kern Orfeus och Eurydike.

konsertladan.com



Hälsingehambon

13 juli

Anrik hambofest och tävling på fyra orter under en och samma dag: Hårga, Bollnäs, Arbrå och Järvsö.

halsingehambon.com

Hällesåkersstämman

13 juli

Spelträff på Börjes­gården i Lindome.

hallesakersspelmanslag.se

Norrbostämman

14 juli

Folkmusik och sång på Norrbo hembygdsgård, mellan Dellensjöarna i Hälsingland. Spelmanskag och allspel och men också exempelvis Breda Gatan och Peter Puma Hedlund på scenen.

www.hembygd.se/norrbo

Into The Woods

18–21 juli

På en charmig spelplats i östra Hallands skogar, strax norr om Unnaryd, bjuds på en långhelg med artister som Valkyrien Allstars, Amanda Bergman, Glesbygd’n och Lira-aktuella trion Mojna.

intothewoods.se

Burträsksvängen

18–21 juli

Familjär musikfestival med anrik spelmansstämma.

burtrasksvangen.nu

Risetstämman

19–21 juli

Genreöverskridande konst- och musikfestival – eller ”allkonststämma” – med inspiration från folkmusikens traditioner. Hålls sedan 2021 i byn Riset strax utanför Sundborn. Konserter, utställningar, kurser, samtal, skapande och annat trevligt.

facebook.com/risetstamman

Loses visfestival

20 juli

Visfestival till författaren Olle Svenssons minne på Loses festplats i Hälsingland, i år med bland andra gotländska Glimra på scen.

facebook.com/losesvisfestival

Bjuråkersstämman

21 juli

Spelmanståg, buskspel och dans på loge.

hembygd.se/bjuraker

Ljungbacka­stämman

21 juli

Småskalig och ­familjär spelmansstämma i Ebba­lycke, Sölvesborg, som i år firar tio år. Spel till dans, musik (från visa till irländskt) samt buskaspel i naturskön miljö utlovas. ­Fri entré för spelmän, barn och ukrainska medborgare.

ljungbackastamman.com

Gotland Chamber Music

21–26 juli

Anrik kammarmusikvecka i S:t Nicolai kyrkoruin i Visby och i kyrkor runt om på Gotland. Allt under konstnärlig ledning av Staffan Scheja.

gotlandchamber.se

L’Jazz

22–26 juli

Sommarjazz på Gustafsbergs badrestaurang i Uddevalla som alltid bjuder

på ypperliga bokningar:

i år med namn som Rigmor Gustafsson, Marilyn Mazur Trio och Lars Jansson Kvartett med Jojje Wadenius,

ljazz.se

Tarabband kommer til Korrö! Bild: Nadeem el Azzeh

Korröfestivalen

25–27 juli

Åter dags – för ­fyrtionde gången faktiskt! – att vall­färda till hantverksbyn i Smålands inre där vi i år får ett extra matigt jubileumsprogram med artister som Gangar, Tarabband, GKN5, Orsa Spelmän, Symbio, Spöket i köket, Sudan Dudan och ODE.

korrofestivalen.se

In Between Music Festival

25–31 juli

I kulturhuset Ravinen utanför Båstad och i Hjärnarps kyrka hålls denna festival tillägnad musik mellan och bortom genregränserna. Konstnärliga ledare är kompositören Stefan Klaverdal och ­gitarristen David Härenstam och bland de inbjudna artisterna märks Lira-bekanta The Gothenburg Combo.

Ett tema för året är musik av jazzlegendaren Chick Corea.

inbetweenmusicfestival.se

Durspelsstämman

26–27 juli

Durspelsstämma på Folkets hus i ­småländska Ankarsrum.

durspelssmederna.se

Visfestival Holmön

26–28 juli

Välrenommerad och väl­besökt visfest på Holmön nära Umeå, sedan 1994. På årets scen artister som Anna Stadling, Ronny Eriksson och Glesbygd’n.

visfestivalen.nu

Utmarksmusiken

27 juli

”Mikrofestival” på Ransbysätern i Norra Värmland som bjuder på påfallande ambitiöst och eklektiskt program. Möten mellan folkmusik och annan musik är en röd tråd, mellan musik knuten till platsen och musik som är ny i denna miljö. Akter som Vumbi Dekula, Goran Kajfes & Andreas Tilliander, Anna Rubinsztein & Anna Karlsson visar på bredd och ambition.

utmark.se

Vinterviken Country & Bluegrass Festival

27 juli

Småskalig endagsfestival i Vintervikens Trädgård precis söder om Söder i Stockholm. I år band som Buster Sledge och Highway Honeys.

facebook.com/vintervikenbluegrassfestival

Katrineholm Jazz & Blues Festival

27 juli

Jazz och blues med fri entré vid Stora Djulö herrgård. På scen bland andra Monica Dominique & Tina Ahlin med kvartett, Lars Jansson, Helge Albin, Claes Janson och en hyllning till Nisse Sandström med Per Texas Johansson i bandet.

katrineholmjazz.se

Dan Andersson-veckan

27 juli – 3 augusti

Kulturdagar i poetens anda och fotspår i Ludvikabygdens finnmarker.

dananderssonveckan.com

Orbadenstämman

30–31 juli

Återupplivad stämma i södra Hälsingland, med världsarvsgården Gästgivars som utgångspunkt. Kurser samt ambitiöst konsertprogram som presenteras as inom kort.

orbadenstamman.se

Kvartetten Sissoko/Segal/Parisien/Peirani kommer till Ystad! Bild: Claude Gassian

Ystad Sweden Jazz Festival

31 juli – 4 aug

Ystad Jazz har sedan starten 2010 påfallande snabbt och stadigt blivit en jazzfestival med internationellt renommé som publiken återkommer till troget år efter år. Nytt för i år är en extra festivaldag i Charlottenlunds slottspark, där tre stora konserter kommer att hållas den avslutande söndagen. Ur det matiga programmet: Billy Cobham, Sarah McKenzie, Mezzoforte, João Bosco, Sissoko/Segal/Parisien/Peirani, Sylvia Vrethammar och hyllningar till Putte Wickman och Georg Riedel. Och förstås festivalens egen konstnärlige ledare Jan Lundgren.

ystadjazz.se

Urkult

1–3 augusti

Klassisk, brokig och bred folkfest i folk- och rootsmusikens tecken vid Nämforsen. Intim stämning och alltid starkt, spännande och brett artistuppbåd på scen, både svenskt och internationellt. I år högst exempelvis Tarabband, Okra Playground, Lena Jonsson Trio, Baskery och ukrainska Yagody.

urkult.se

Kammarmusikfestivalen i Sandviken

1–3 augusti

Kvalitativ kammarmusik under konstnärlig ledning av Tobias Carron och Mats Widlund.

kammarmusik.org

Västanå Sessions Sommarfest

2–3 augusti

Västanå Teater har börjat med uppskattade musik­sessions, där värdparet Magnus och Sophia Stinner­bom tillsammans med Sébastien Dubé bjudit in prominenta gäster. I sommar blir det en två dagar lång musikfest med bland andra Bruce Molsky och Lena Willemark.

vastanateater.se

Folkmusikfesten i Stjärnsund

2–3 augusti

Fullspäckade dagar med fredagskonsert, vallmusik­morgon, spelmansstämma, kurser, godnattmusik och mycket mer i ­fantastisk bruksmiljö.

folkmusikfestenistjarnsund.se

Hyttdreva

2–4 augusti

Musik- och kulturfest i unik hyttmiljö vid nedlagt järnbruk i Bergslagen, alltid med ett spännande artistprogram av imponerande klass. I år allt från gnawa till vodou, korsikanskt till andalusiskt. Femte upplagan nu för denna vartannatåriga händelse med ett maxtak på trehundra besökare.

hyttdreva.se

Uddevalla Folkmusikfestival

3 augusti

Festival med spelmans­lag, dans, kurser och konserter m m.

uddevallafolk.se

Skatelöv spelmansstämma

4 augusti

Årlig liten stämma på Rosenlunds hembygsdsgård strax söder om Växjö.

fiol.nu/next_stamma

Way Out West

8–10 augusti

Tungviktaren i göteborgska Slottsskogen som vid sidan om publikdragande popnamn som PJ Harvey och Pulp även kryddar med akter mer i Liras domäner, inte minst brukar det dyka upp ett par godbitar inom jazz och afrikanskt.

wayoutwest.se

Kalvfestivalen

8–11 augusti

Välrenommerad festival och utvecklingsverkstad för nutida konstmusik i lilla Kalv i Svenljunga kommun. Firar 20-årsjubileum och årets upplaga kallas De vandrande klangerna i Kalv, ”som en hyllning till de många ljudvandringar, till de många konsertplatserna och för att understryka att det vi gör är att låta musiken vandra vidare, framåt, bortåt, men alltid blickandes mot okända klanger som ändå bär med sig historiens vingslag!”

kalvfestival.se

Hällevik Tradjazz

8–11 augusti

Fiskeläget Hällevik på Listerlandet förvandlas till New Orleans, med både internationella och svenska band med dragning åt det traditionella. I år firas det tjugo år med Sarah Dawn Finer som dragplåster.

jazzen.nu

Galgbergsfestivalen

9–10 augusti

Brokig musikmix på Hallandsgården i Halmstad, i år med artister som Johan Arijoki, Amanda Bergman, Räfven och Emil Jensen.

facebook.com/galgberget

Ornungastämman

9–11 augusti

Natur och kultur i skön för­ening när västgötska Ornunga bjuder in till intim festival. I år en hel del med norsk anknytning, som banden Sver och Nordic Fiddlers Bloc och resandemusikern Elias Akselsen. Gott om workshops, kurser och även vandringar i kulturlandskapet.

ornungastamman.se

Sjungarefolk

10 augusti

Konserter, dans och buskspel på Sjungaregården i Granö. Gitarr/fiol-duon Erik Ronström och Emma Reid både ger konsert och spelar till dans.

sjungaregarden.se

Jazz & Glass Festival

10 augusti

Tredje året för denna strävan att etablera en årlig jazzfest i Sörmlands centrum (Flen alltså, i Thuleparken). Fri entré med allt från New Orleans-band till spännande akter som David’s Angels och norska Skarbø Skulekorps.

scenkonstsormland.se

Akustiskt i Tobo

10 augusti

Eric Sahlström-institutets årliga heldagsfest, med Olov Johansson som konstnärlig ledare. Se hemsidan för årets artister!

esitobo.org

Stallarholmens Visdagar

16–17 augusti

Femte upplagan nu för denna ambitiösa visfestival (visa i brett tolkad bemärkelse) på Mälsåkers slott i sörmländska Stallarholmen. Lisa Nilsson, Jill Johnson, Kebnekajse och Amanda Ginsburg bland artisterna.

stallarholmensvisdagar.se

Ödåkra Jazz Festival

16–17 augusti

En snabbt etablerad jazzfest med bara några år på nacken finner vi i Ödåkra strax norr om Helsingborg. Vid den gamla spritfabriken – Spritan kallad – vankas det jazz från när och fjärran under två intensiva heldagar.

odakrajazzfestival.com

Kassi Valazza kommer till Rootsy Summer Fest! Pressbild.

Rootsy Summer Fest

16–18 augusti

Vinterversionen av Rootsys festival i Tryckhallen i Falkenberg var utsåld när den hölls i början av februari, så vänta inte för länge med att boka in den än matigare sommar­festen som erbjuder tre fullmatade dagar med konserter i Hwitans trädgård. Americana av såväl svenskt som nordamerikanskt ursprung, med artister som Foy Vance, Jesper Lindell, Kassi Valazza, Katie Pruitt och H Self.

rootsylivefalkenberg.se

Stockholm Roots

16–18 augusti

Fjolårets event på värdhuset i Hagaparken flyttar i år in på spelstället Debaser. Country, amerikansk folk och rock utlovas. Delvis samma akter som medarrangerande Rootsys festival ovan.

thorellssyndrom.se

Grenna Bluegrass Festival

17 augusti

Festival sedan 1978 på Grännaberget – ­förutom konserter gott om workshops med närvarande artister.

grennabluegrass.se

Visbyfestivalen

17 augusti

Akustisk, intim singer-song­writerfestival på Joda i hamnen, med svenska och internationella artister.

visbyfestival.se

Svalsjö Folk

23–24 augusti

På Örsebo Södergård mellan Kisa och Malexander i södra Östergötland vankas en liten festival med slående ambitiöst program, i år med bland annat Emilia Amper Trio, Quilty, Hazelius Hedin, Trio Rop och skivdebuterande Bülows Kvartett.

helldorff.se/svalsj-folk

Göteborgs Dans- och Teaterfestival

23–31 augusti

Göteborgs 30-årsfirande stora dans- och teaterfestival bjuder publiken på gratis scenkonst på stadens gator och torg. Fokus på dans och teater men också annan scenkonst som performance och musik från världens alla hörn.

gdtf.se

Östersjöfestivalen

23–31 augusti

Musik i världsklass med Östersjöregionens bästa orkestrar, körer och solister till förmån för WWF, på Berwald­hallen i Stockholm. I år på tema ”Drömmar och visioner.

balticseafestival.com

Varbergs Visfestival

24 augusti

Fjolårets nya satsning på vackra Getterön strax utanför Varbergs stadskärna får en fortsättning. Dragplåster som Lisa Nilsson, Tomas Andersson Wij och Amanda Ginsburg matchas med till staden anknutna, uppåtstigande stjärnor.

varbergsvisfestival.se

NoMeMus

28 augusti –1 september

Utläses nordisk festival för medeltida musik, med primära spelplatser på tre plaster i Östergötland: Linköpings domkyrka, två kyrkor i Söderköping och Askeby klosterkyrka. Konserter men också kurser och föredrag. I år musik med bland annat norska Aurora Borealis, gregoriansk sång och Mariamusik.

nomemus.se

Nils Landgren Funk Unit kommer till nygamla Jazz & Blues All Star Festival! Bild: Nicola Stankovic

Jazz & Blues All Star Festival [NY!]

30–31 augusti

Själva ursprunget till dagens stora oktoberjazzfest i Stockholm återuppstår på egna ben och i sommarskrud på Skeppsholmen, i regi av forne festivalgeneralen Bosse Stenhammars son Jocke Stenhammar. Ett intensivt tvådagarsprogram väntar med fokus på tunga, etablerade namn som Nils Landgren Funk Unit, Amanda Ginsburg, Tommy Körberg, Lisa Nilsson, Scott Hamilton & Jan Lundgren, Roffe Wikström, Rigmor Gustafsson, Lina Nyberg, Mats Ronander, Magnus Lindgren, Jonas Kullhammar och Oddjob. “Skeppsholmen” var som störst ett festivalbegrepp i paritet med Falun Folk – ska de lyckas återskapa den forna glansen? Läs på Lira.se från när nyheten släpptes.

jazzochbluesfestivalen.se

Festival of the midnight sun

30–31 augusti

Mitt i Linköping, på Skylten alldeles intill stationen, firas för femte året midnattssolen (något sent och något sydligt kan tyckas?) med en bred festival där dock flera av toppnamnen drar åt det rootsiga: Sara Parkman, Franska trion, Per Persson & Nya Packet och Bror Gunnar Jansson. Mys och lokalbryggd öl utlovas.

festivalofthemidnightsun.se

Göteborg Jazz Festival

30 augusti–1 september

Fjolårets nya koncept att skapa ett litet Bourbon Street kring de myllrande Långgatorna utvecklas genom samarbeten med krogimperiet Göteborgsfamiljen och med nya Hotel Draken. De största banden spelar i år på Auktionsverket på Tredje Lång medan hotellet vid Järntorget bjuder in till barkonserter. Sedan tidigare är även Contrast Public ­House och Le Pub med i gamet. Räkna med swing, dixie och Django i alla dess former!

classjazz.se

Halland Opera and Vocal festival

30 augusti–1 september

Tioårsjubileum för gräns­överskridande opera- och vokalfestival. Temat är ”skuggor och ekon”, och det skrivs att årets upplaga ”omfamnar det dunkla, det diffusa och det återkommande”.

hallandopera.se

Stockholm Blues & ­Heritage Festival

31 augusti

Endagsfestival på Kafé Himlavalvet på Observatorie­­kullen i centrala Stockholm. Dagens inleds med bluesjam följt av konserter med artister som kommer att presenteras löpande under sommaren.

thorellssyndrom.se

Göteborgs Pianofestival

1 september

Workshops, föredrag, tävlingar och förstås konserter på Göteborgs Konserthus. I år med tjeckiskt tema – musik av Smetana, Dvořák och Suk.

goteborgspianofestival.com

Kontinent Dalsland

7–8, 13–14 september

Ny festival som vill röja väg till framtidens kreativa musik­värld. Nutida konstmusik i vid bemärkelse och över genregränserna. I år flyttas allt från mitten av juli till två tidiga hösthelger, den första i Dals Långed, den andra i Upperud och Mellerud.

kontinentdalsland.se

Live At Heart

11–14 september

Myllrande showcasefestival i Örebro med massor av konserter i alla genrer, därtill konferenser, panelsamtal och så kallade ”diaserter” – en mix av dialog och konsert. Femtonde upplagan!

liveatheart.se

Nordic Soundscapes

20–22 september

Årlig folkmusik- och körstämma numera i Storlien. Möten och kurser men också konserter på Högfjällshotellet.

nordicsoundscapes.se

Stockholm Sangeet Festival

22 september

Festival för indisk ­klassisk musik och dans, med huvud­konsert på Musika­liska men även andra ­arrangemang på olika scener i Stockholm med omnejd.

stockholmsangeet.se

Uppsala Gitarrfestival

26–28 september

Internationell gitarrfest på Uppsala Konsert & Kongress som firade tjugo år i fjol. Alltid mängder av intressanta föredrag, workshops och förstås konserter. Bland årets artister märks Robben Ford, spanske flamenco­fantomen Tomatito, irländske Andy Irvine med Quilty och Lena Jonsson Trio.

facebook.com/gitarrfestivalen

Bill Frisell kommer till Stockholm Jazz! BILD: Jordan Kleinman

Stockholm Jazz Festival

11–20 oktober

Sveriges i särklass största jazzhappening fortsätter att växa – bortåt trehundra konserter ser det ut att bli på ett åttiotal små och stora scener runt om i huvudstaden, däribland nygamla nytillskottet Maxim. Invigningen sker på Kulturhuset Stadsteatern med nu-jazz-pionjären Nils Petter Molvær och sedan följer en kavalkad av stora internationella namn, heta klubbakter, svenska tungviktare och för den delen även relativa färskingar. Hela programmet släpps 27 augusti men några lockbeten som Bill Frisell, Immanuel Wilkins, Ibibio Sound Machine och João Bosco har redan lagts ut.

stockholmjazz.se

Stigberget Live Festival

12 oktober

Det framväxande klustret av spelställen på och kring Stigberget i Göteborg ställer för andra året till med gemensam musikfest. (En gemensam app finns också …) Räkna med konserter och mingel på lokaler som ­Skeppet GBG, Musikens Hus, Oceanen, Utopia, Fyrens Ölkafé och säkert något ställe till.

stigbergetlive.se

Samspel i Sundsvall

14–19 oktober

Spelmanshelg i Sundsvall med anor från 1963 och medalj i samspel, samt dans, allspel, kurser, workshops och konserter. Kallade sig tidigare ”samspels­helgen” men har vuxit till närmare en vecka.

medelpadsfolkmusikforbund.se

Malmö Folk Festival

17–20 oktober

Tidigare Folkfest Malmö har bytt namn och blivit en mer sammanhängande – och för varje år växande – festival med samverkande lokala aktörer som Malmö Folk, Victoria­teatern, Palladium och Mix Musik. Programmet för i höst har inte släppts än men vi räknar med såväl internationella stjärnor som mer lokalt förankrade artister. Och gärna repris på Folkklubben!

malmofolkfestival.se

Norrköpings Folkmusikfestival

18–19 oktober

Värmekyrkan och Arbetes Museum i centrala stans fylls av folkmusik med tyngdpunkt på ungt och fartfyllt men också med en del veteraner i backlinjen – eller vad sägs om akter som Bazooka Sub Trio, Folkdivizjon, Kur8its och Jaerv? Och förstås som alltid VM för studentspelmanslag.

festival.folkmusik.nu

Umeå Jazz Festival

23–27 oktober

Klassisk kvalitetsfestival i Umeå med internationella och nationella artister. Håll utkik efter programsläpp senare i sommar!

umeajazzfestival.se

Planeta

24 oktober–3 november

Musik och dans från hela världen på små och stora scener i Göteborg och Västsverige. Festivalen firar tjugo år och gör det med en hejdundrade invigningskväll på 40-årsfirande Musikens Hus i samarbete med 30-årsfirande Lira! 90 år av musikpassion alltså … Invigningens och ­festivalens artister presenteras inom kort.

planeta.se

Oktoberstämman

26 oktober

Sveriges största spelmansstämma inomhus, på Uppsala Konsert och Kongress. Med Sonia Sahlström som årets gästspelman, konsert med Systerpolskan, dans till spelmanslag – och förstämma dagen före på V-Dala nation.

uplandsspel.se

Kista Världsmusikfestival

oktober

Färgstarkt i höstmörkret med musik, sång och dans med Rostam Mirlashari som konstnärlig ledare. Program och exakta datum kommer!

farhang.nu

Selam Festival Stockholm

oktober-november

Lokalt och ­internationellt, gärna afrikanskt och ­latinamerikanskt, ­varvas på olika scener. Program och exakta datum kommer!

selamfestival.com

Älmhult Music & Arts

7-9 november

Redan efter ett par år en smärre institution i svenskt musikliv. Ett uppfräschat ­Folkets hus fylls av spännande artister där de flesta rör sig inom det vida jazzspektrat.

folketshusalmhult.se

Pitefolk

22–23 november

Folk- och världsmusik­­festival vid Framnäs folkhögskola.

pitefolk.se

Flock

22–23 november

Scenisk dansfestival i Falun. Preliminärt datum.

flockfestival.com

European Festival of the Night

1–13 december

20-årsfirande festival i Korpilombolo med musik, litteratur, dans, filosofi och föredrag.

nightfestival.se

Den norska duon Bel Canto är tillbaka, på festival i Bergen! Bild: Knut Åserud

NORDEN

Festspillene i Bergen

22 maj–5 juni

Mixad musik-, teater- och dansfestival grundad redan 1953. Späckat och omfattande program med förstås mycket hörvärt norskt, mycket folk och kammar­musik men också helt annat, som duon Bel Canto och Fatoumata Diawara.

fib.no

Landskappleiken

26-30 juni

Norska mästerskapen i folkmusik, alltid med späckat program – i år i Gol i Buskerud fylke, mellan nationalparkerna Valdres och Hallingskarvet.

landskappleiken.no

Riverboat Jazz Festival

26-30 juni

Välfyllda tradjazzdagar i Silkeborg sedan fem decennier.

riverboat.dk

Haapavesi Folk

27–29 juni

Bred festival med fokus på finsk och internationell folk- och rootsmusik. Förutom konserter också gott om kurser och ­seminarier. ­Bland akter med svensk ­anknytning kan nämnas Floating Sofa Quartet och duon Maija Kauhanen och Johannes Geworkian Hellman.

haapavesifolk.com

Roskilde Festival

29 juni–6 juli

Festivalernas festival! Tunga namn och stor bredd som även rymmer en del jazz, roots och världsmusik. I år t ex irländska Lankum, Les Amazones d’Afrique, Rhiannon Giddens, Aysay, Bixiga 70, Sam Lee och Lira-aktuella Mdou Moctar.

roskilde-festival.dk

Kongsbergs Jazzfestival

3–6 juli

60 års-jubileum i år för denna klassiker med stort, brett och stjärnspäckat startfält. Cécile McLorin Salvant sköter öppningskonserten och sen avlöser storheterna varandra: Billy Cobham, Joshua Redman, John Scofield och Dave Holland på duo och förstås en massa norsk jazz, men också folk, som tunga kvartetten Gåte som representerade Norge i årets Eurovision.

kongsbergjazz.no

Rigas Ritmi

3–6 juli

Jazz, world, fusion och funk på fin festival med internationella artister.

rigasritmi.lv

Førdefestivalen

3–7 juli

Norskt flaggskepp och världsmusikfestival med starkt, späckat och välkurerat program. Årets te­ma är rötter, vilket i programmet betyder artister som Boubacar Traoré, Aziza Brahim, Julie Fowlis och ovanligt mycket svenskt: Sousou & Maher Cissoko, Lena Jonsson Trio, Mojna och Spöket i köket har alla bjudits in.

fordefestival.no

Siglufjord Folk Music Festival

3–7 juli

Musikfest i norra Island med konserter, dans, kurser och workhops. Både isländskt och helt annat, folkmusik men också kammarmusik och jazz, i år på det lite vaga temat ”Kyss mig, älskling”.

siglofestival.com

Skagen Festival

4–7 juli

Gemytligt med folkrock och rootsmusik i fokus.

skagenfestival.dk

Nordic Folk Festival

5-7 juli

Den lilla intima festivalen med det stora ambitiösa namnet lanserades 2021 mitt under pandemin och hålls i Vest­himmerland i norra Jylland, strax sydväst om Ålborg, på den lilla ön Livø ute i Limfjorden. Fokus är på nordisk folkmusik med akter som Gangar, Sver och Blum & Haugaard Band, men också nordisk kultur i bredare bemärkelse ryms i konceptet: dans, mat och litteratur.

nordicfolkfestival.dk

Copenhagen Jazz Festival

5–14 juli

Brukar kallas Nordens största jazzfestival, med mängder av konserter på en lång rad små och stora spelställen. I år toppas listan av jazzmagnater som Cécile McLorin Salvant, Matthew Halsall, Lakecia Benjamin och Charles Lloyds Sky Quartet men även en del annat som pakistanske Ustad Noor Bakhsh och sångaren Rufus Wainwright.

jazz.dk

Archipelago Sea Jazz

5 juli–10 augusti

Skärgårdsnära finsk festivalserie rymmande fyra jazzfester med skiftande karaktär. Inledande Baltic Jazz 5–7 juli i gemytliga Dalsbruk på Kimitoön fokuserar på klassisk jazz, medan Korpo Sea Jazz 25–27 juli har ett mer vågat program av modernt stuk. Turku Sea Jazz 31 juli–3 augusti är en urban stadsfestival i det vi kallar för Åbo. Slutligen Åland Sea Jazz 9-10 augusti i Mariehamn, som utlovar intima jazzupplevelser i unik maritim miljö.

archipelagoseajazz.fi

Festivaler kan ju bli leriga ibland … Etniska Puuluup är redo för Kaustinen. Bild: Taavi Arus

Kaustinen Folk Music Festival

8–14 juli

Den finska folkmusikens årliga höjdpunkt, grundad 1968, äger rum i österbottniska Kaustby. Väldigt många konserter (artistlistan är som en telefonkatalog), mycket finskt förstås (Maria Kalaniemi, Sväng, Enkel etc), men också internationella gäster, från Samba Touré till estniska coolingarna Puuluup –som ni kanske såg i Eurovisonfinalen?

kaustinen.net

Riddu Ri∂∂u

10–13 juli

Urfolkskultur med nutidsförankring ger spännande program med mycket samiskt, däribland stjärnan Mari Boine. Hålls i det lilla ­samhället Manndalen, Kåfjord, öster om Tromsø, norr om Sverige.

riddu.com

Pori Jazz Festival

12–20 juli

57:e upplagan för denna nestor inom finsk jazz. Stjärnor från såväl jazz- som soul- och world- och för den delen popvärlden bjuds in.

porijazz.fi

Aarhus Jazz Festival

13–20 juli

En mäktig uppvisning av den danska jazzscenen just nu – precis alla spelar här, känns det som, inte sällan på mer än ett spelställe. Plus lite internationell stjärnglans spridd av artister som Stacey Kent och Cécile McLorin Salvant. Svenska bidrag är till exempel Amanda Ginsburg och så duon Jan Lundgren & Hans Backenroth med programmet Jazz på svenska!

jazzfest.dk

Kuhmo Chamber Music

14–27 juli

Högklassig kammarmusikfest sedan 1970 lockar över 40 000 besökare och rankas som en av världens bästa.

kuhmofestival.fi

Moldejazz

15–20 juli

Norskt flaggskepp sedan 1961 med totalt runt 60 000 besökare och 120 konserter i programmet. I år med Bill Frisell som artist in residence (och förstås spelar i en hel rad olika konstellationer) och därtill konserter med Christian McBride, Nubya Garcia, Tigran Hamasyan …

moldejazz.no

Fanø Free Folk Festival

25–27 juli

Festival med dragning åt det experimentella musikaliskt, på vackra Fanö utanför Esbjergs kust.

facebook.com/fanofreefolk

Viljandi Folk Music Festival

25–28 juli

Spännande folkmusikfestival med fokus på estnisk traditionell kultur, musik och dans men också med artister från hela världen, så förutom det bästa av det lokala bjuds det på exempelvis mexikansk cumbia och skotska Rura.

viljandifolk.ee

Musik over Præstø Fjord

1–4 augusti

Modern dansk klassiker, välkomnande familjär och intim, där besökarna gärna får hjälpa till med arrangemangen. Fokus på det nordiska med många fina bokningar som Mojna, Phønix, Vågspel och en kanske lite otippad svensk fågel som Gunnar Källström.

mopf.dk

Sildajazz

7–11 augusti

Starkt program med fokus på norska artister på i Haugesund mellan Stavanger och Bergen. Bland toppnamnen Susanne Sundfør, Jaga Jazzist, Jakob Bro och brittiska superduon Sebastian Rochford / Kit Downes.

sildajazz.no

Tigran Hamasyan spelar på en rad festivaler i sommar, bland annat Tromsø Jazz. Bild: David Monteleone

Tromsø Jazzfestival

7–11 augusti

Festival i nord-Norge, en gång sprungen ur avsomnade Barentsjazz. På scen artister som Tigran Hamasyan, Maridalen och unga stjärntrummisen Veslemøy Narvesen – och så avslutningskonsert med svenske Timbuktu och jazztrion Masaka.

tromsojazzfestival.no

Oslo Kammer­musikk­festival

7–14 augusti

Nordisk och internationell kammarmusik över hela stan.

oslokammermusikkfestival.no

Telemarkfestivalen

8–11 augusti

Anrik folkmusikfest med fokus på akustisk traditionsmusik, både norsk och internationell: Valkyrien Allstars, Sara Parkman, samiskt med Kajsa Balto …

telemarkfestivalen.no

Oslo Jazz Festival

11–17 augusti

Konserter i centrala Oslo, späckat program och alltid fina bokningar, både jazz och lite annat: Cyrille Aimée, Rymden, Tigran Hamasyan, Arooj Aftab, Vieux Farka Touré, Marcos Valle. Öppningskonserten lockar med klassiska norska bandet Masqualero som lades ner 1992 …

oslojazz.no

Tønder Festival

21–24 augusti

Välrenommerad dansk folk- och rootsmusikfestival med många år på nacken och tunga internationella bokningar, främst keltiskt och americana.

tf.dk

Transform – Trondheim World Festival

2-8 september

Öppensinnad välkomnande kulturfest med både lokal och global folkmusik. Programmet släpps snart, så håll utkik på hemsidan!

transform.no

Ultima

12–21 september

Nordens största festival för nutida konstmusik går av stapeln i Oslo.

ultima.no

Vilnius Jazz

16-20 oktober

Den litauiska huvudstadens stora jazzvecka för 37:e året.

vilniusjazz.lt

Oslo World

28 oktober–3 november

Blytung världsmusikvecka i norska huvudstaden, i år med artister som etiopiska Hailu Mergia, hipsterbandet Altin Gün, Jorge Drexler från Uruguay, nya algeriska stjärnan Tif. Brasilianskan Marisa Monte står för öppningskonserten.

osloworld.no

Tampere Jazz Happening

31 oktober–3 november

Anrik jazzhelg i centrala Tammerfors med starka internationella bokningar.

tamperejazz.fi

Etnosoi!

1–10 november

Stor världskulturfestival i Helsingfors och Tammerfors i början av november.

etnosoi.fi

Blues Heaven Festival

8–9 november

Danskarna gillar blues! Tung blueshelg på två scener i Frederikshavn.

bluesheaven.dk

Folkelarm

14-17 november

Stort nordiskt branschmöte på Riksscenen i Oslo med prisutdelningar och showcasekonserter.

folkelarm.no