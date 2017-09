Ska-storheter till Sverige

1979 exploderade den jamaicanska ska-musiken på nytt i Storbritannien och det spred sig snabbt även till Sverige. Dag Vag gjorde en cover på The Selecter-klassikern Too much pressure och salsaorkestern Yambu tolkade några år senare Specials-låten Nelson Mandela (ja, vid det laget hette den aktuella Specials-upplagan The Special A.K.A.).

Nu står det klart att två av de viktigaste banden i den brittiska ska-vågen kommer till Sverige, närmare fyrtio år senare. Det är The Selecter (bilden ovan) och The Beat som gör Debaser Strand i Stockholm i vår. Den 21 april närmare bestämt.

I centrum för den brittiska ska-vågen stod Specials skivbolag 2 Tone där bland andra Specials och The Selecter gav ut sina skivor. Madness och The Beat hamnade snart på andra etiketter men var en del av samma kretsar. Jamaicansk ska mötte punk, politik mötte party, stilmedvetenhet mötte en med tiden allt mer eklektisk musikmix.

The Selecter kom från samma Coventry som Specials. I centrum hamnade sångerskan Pauline Black som sjöng hitlåtar som On my radio, Three minute hero och Missing words. Bandet hann med två album 1980 och 1981 innan splittringen var ett faktum. Sedan 1991 har The Selecter dock spelat live och gjort nya skivor, med några pauser. Senaste albumet heter Subculture och släpptes 2015, men 6 oktober är det dags för uppföljaren Daylight på DMF Records. Bandets medgrundare, sångaren Arthur ”Gaps” Hendrickson, är med fortfarande, både live och på skiva.

The Beat (här på en bild från 1980-talet) var och är ett annat av de stora ska-banden från Storbritannien. Liksom det mer reggae-betonade UB40 är detta ett Birmingham-band. Efter 2-Tone-debutsingeln Tears of a clown levererade The Beat ett knippe klassiska singlar med låtar som Hands off … she’s mine, Mirror in the bathroom och Too nice to talk to. The Beats saxofonist Saxa (Lionel Augustus Martin) dog i maj i år, men hade inte varit fast medlem på länge.

Sångaren Ranking Roger leder fortfarande The Beat, som ibland får heta The English Beat för att inte förväxlas med en grupp från USA. The Beat släppte i fjol sitt fjärde studioalbum, Bounce, på DMF Records. Skivan utgör bandets första med nytt material på 34 år. Att varvet går runt bevisas av att Ranking Junior (Ranking Rogers son Matthew Murphy) numera ingår i The Beat.

Två band som debuterade 1979, något decimerade och omstrukturerade, men fortfarande levande. Till Sverige.

Timo Kangas

http://theselecter.net/

http://www.thebeatofficial.com/