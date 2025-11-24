Vitalt och showigt med Södra Bergens Balalaikor

Södra Bergens Balalaikor

Stallet, Stockholm, 23 november 2025

Hela femtiosex år har gått sedan Södra Bergens Balalaikor bildades, men ensemblen är fortfarande i högsta grad i fin form. Denna eftermiddag har deras tjugotre medlemmar inte bara fyllt Stallets scen utan också radat upp sig framför den. Under många år fokuserade de helt på rysk musik, men har efter hand breddat sig. Här får vi även höra ukrainsk, georgisk och faktiskt också en hel del svensk folkmusik, men det visar sig att formatet balalajkaorkester rymmer mycket mer än så.

Det blir ganska vilda kast i repertoaren, särskilt som de båda gästsolisterna tar med sig klassisk musik respektive svensk folkmusik. Orkestern tolkar en gammal tango och en Evert Taube-sång, stjärnviolinisten Cecilia Zilliacus leder den i en snutt ur Vivaldis De fyra årstiderna, och uppländska nyckelharpisten Cajsa Ekstav har med sig inte en utan tre låtar efter den gamle storspelmannen Byss-Calle som dyker upp här och där i programmet. Det visar sig att de många stränginstrumenten (både balalajkor och domror i ett antal storlekar) definitivt kan ta hand om det som en klassisk stråkorkester eller ett gäng spelmansfioler annars spelar, arrangemangen är – liksom under hela konserten – mycket välgjorda och varierade. I många låtar överraskar ensemblen med plötsliga ljudeffekter på träskedar eller visslor, flera medlemmar spelar även flöjter eller andra blåsinstrument, och här och där kastas det in en triangel. Dessutom används givetvis det ryska dragspelet bayan samt slagverk som klockspel, virveltrumma och träblock.

Orkestern showar ganska friskt, både i de humoristiska mellansnacken men framför allt i musiken. Det kulminerar i en tolkning av Leroy Andersons The typewriter, och jodå, visst är soloinstrumentet en skrivmaskin. Vid några andra tillfällen krånglar sig allihop med viss möda ut framför scenen och förvandlas till en kör som tar sig an folkvisor på flera olika språk.

Södra Bergens Balalaikor visar att gammal definitivt är äldst, men inte mindre pigg och vital för det.

Rasmus Klockljung