Vintersagor, kampsånger och en djävulspolska på Liras spellista

Året går mot sitt slut men musiken fortsätter förstås att komma! Vi har lagt till några favoritlåtar ur det senaste flödet, och börjar med en uppföljning av Miriam Aïda från hennes David Bowie-skiva från i fjol – här gör hon och gitarristen Mats Andersson en avskalad tolkning av Life on mars, fast på portugisiska då.

Och vi fortsätter i en än vemodigare ton, och tvärtom kanske man man säga? För här hör vi den amerikanske singer-songwritern Gabriel Kelley tolka Ted Ströms Vintersaga, på svenska. Smärtande vackert ju!

Därpå en polska spelad av jazzpianisten Maria Kvist med trio, från hennes nysläppta ep Sånger från Ängersjö. Trion MusicMusicMusic är på gång igen med ny musik i utökad sättning, en septett, där viola da gamba, violin, flöjt och basklarinett har lagts till. Första försmaken här!

Folkduon Bäckafall fortsätter att släppa låt-dubletter, ofta med något slags ”två sidor av samma mynt”-tema. Här hör vi Springa (som paras med Smyga).

Småspringer gör också Ok Star Orchestra på sin nya singeln O temedi wama, med text och sång av Hassan Bah – språket är susu och titeln ska betyda något i stil med ”aha varför gråter flickan?”. Nytt album att se fram emot i februari!

En helt ny combo är trion med Lindha Kallerdahl, Ingebrigt Håker Flaten och Andreas Werliin som här tar sig en überklassikern Somewhere over the rainbow på ett oefterhärmligt vis!

En helt annan standard hör vi här, i Sverige tätt förknippad med Arja Saijonmaa, men ursprungligen var det förstås Violeta Parra som gjorde Gracias a la vida till en chilensk klassiker. Här är det från en temaskiva med pianisten Jason Yeager kallad New songs of resistance, där han tolkar latinamerikanska kampsånger. På sång Milena Casado.

Därefter en nyinspelning av Fatoumata Diawaras Nterini, ett nytt spår med brasilianska favoriterna Bixiga 70 och sångerskan Luiza Lian, öppningsspåret från duon Erika & Cecilias nysläppta album (som vi skrev om här), och till sist ännu en singel från mighty Sam Lees kommande album!

Go helg på er!

Lira-redaktionen