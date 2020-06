Village Vanguard lanserar strömmad konsertserie

Och på tal om Village Vanguard (se gårdagens nyhet), en av jazzhistoriens allra mest ikoniska klubbar, belägen sedan 1935 (!) i källarlokalen på nummer 178, 7th Avenue South i New York City, en scen där otaliga liveskivor fångats genom åren – ”Live at The Village Vanguard” är plattan alla jazzartister vill ha gjort.

Den 16 mars stängde dock klubben på obestämd tid på grund av coronasituationen, och än så länge finns inget datum för när den kan öppna igen, men nästa lördag den 13 juni drar de igång en serie liveströmmade konserter.

Först ut är The Billy Hart Quartet med Mark Turner, Ethan Iverson och Ben Street, och sedan fortsätter det med Vijay Iyer Trio (20-21 juni), Joe Martin Quartet (27-28 juni) och så Joe Lovano Trio Fascination med Ben Street och Andrew Cyrille (4-5 juli).

Upplägget är en kvällskonsert kl 19 lokal tid på lördagen (kl 01 på natten här) följd av ett matinégig dagen därpå kl 14 (gissningsvis med tanke på europeisk publik, kl 20 CET). Och ja: det kommer att kosta en entrébiljett: 7 dollar, men det kanske det är värt för att gå på jazzklubb i det stora äpplet?

Patrik Lindgren

villagevanguard.com