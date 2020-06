Esperanza Spalding och Fred Hersch ger ut ep till stöd för jazzmusiker i coronaknipa

Basisten, sångerskan med mera Esperanza Spalding har slagit sig samman med pianisten Fred Hersch i ett projekt för att samla in pengar till The Jazz Foundation of America och deras arbete för att bistå jazzmusiker som hamnat i ekonomiska problem som en följd av kampen nit coronaviruset.

I fredags släpptes duo-ep:n Live at the Village Vanguard, inspelad hösten 2018, där de två tar sig an såväl egna låtar som klassiker à la Gershwins But not for me i en närmare tio minuter lång version. Hersch på piano, Spalding på sång, allt högst intimt och egensinnigt.