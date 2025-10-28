Stormandet kring Spotify fortsätter – Valkyrien Allstars tar bort sin musik

Så sent som i våras skrev undertecknad en ledartext i Lira om kontroverserna kring Spotify. Då var (den senaste) orsaken bolagets bidrag till Donald Trumps presidentinstallation, vilket fick en mindre skara artister och en större (kändes det i alla fall som) skara användare att välja bort den svenska strömningsjätten.

Tidigare stormar har gällt politiskt tveksamma poddar, ohemula aktievinster för ledningen, låga ersättningar till upphovspersoner, hemliga fejkartister och vd Daniel Eks notoriskt musikerfientliga uttalanden.

I vilken mån konsumentbojkotten påverkat Spotify är svårt att säga (globalt fortsätter deras starka tillväxt), och något strömhopp av artister från tjänsten har det inte varit utöver några ofta nämnda indieartister.

I somras byggdes det hela på med uppgifter kring Daniel Eks investeringar i vapenindustrin, och det senare blev droppen för det på flera vis tongivande norska folkrockbandet Valkyrien Allstars, som nu väljer att plocka ner sin musik från tjänsten.

Valkyriern Martin Langlie utvecklar bandets ståndpunkt via mejl:

– Det är flera saker som kunde ha varit bättre med Spotify. De har lagt AI-generad musik i sina egna promotade spellistor, de betalar dåligt och ljudkvaliteten är också lägre än hos de flesta andra strömningstjänsterna. Musiker har alltid klagat lite på Spotify mellan varandra bara för att sedan glömma det, men nu när vi fick veta om investeringarna som gjorts med pengar genererade av den musik som fyller plattformen och ger den liv, då vill vi inte vara kvar där längre.

Hur tänker ni kring risken att förlora lyssnare på det här beslutet?

– Några kommer vi väl att tappa, men vi hoppas ju kunna upplysa om hur enkelt det är att byta från Spotify till andra plattformar. Appen Soundiiz överför alla dina spellistor från Spotify till exempelvis Qobuz på tio minuter.

– Eftersom Spotify har en så stor marknadsandel blir det ju svårare för nya lyssnare att upptäcka vår musik. En av våra största önskningar inför 2026 är att spela mycket mer i Sverige och nu har vi fjärmat oss från den tjänst där 94 procent av Sveriges musikkonsumtion sker. Det är klart att det kostar att ta ståndpunkt, och vi kommer oavsett att försöka spela så mycket i Sverige som möjligt.

Vad skulle kunna få er att ändra er och lägga upp er musik igen?

– Vi gör det här för att det känns rätt, inte för att straffa Spotify. Vi tycker heller inte att artister som är kvar på Spotify är dumma. Så om allt mot förmodan skulle gå åt helvete på grund av det här så tar vi en öl och ansluter oss igen, men än så länge tror vi som fan på det här.

I nuläget är bara ert senaste album, utgivet på svenska Supertraditional, borttaget. Kommer även de äldre skivorna, utgivna på andra skivbolag, att tas bort?

– Ja, alla plattor ska bort. Grappa, vårt skivbolag för våra andra sex album, är lite långsamma. Det är inte Supertrad.

Patrik Lindgren

Prenumerant? Läs vår intervju med Valkyrien Allstars i det aktuella numret av Lira, där vi skriver om den pågående vågen av norsk folkpop och folkrock.