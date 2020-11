Steve Earle hyllar sonen Justin på kommande album

Den blott 38-årige singer-songwritern Justin Townes Earle gick bort den 20 augusti i år i Nashville, och nu meddelas att fadern, Steve Earle, har spelat in ett hyllningsalbum till sonen.

Skivan utgörs av tio tolkningar av Justin Townes Earles egna låtar, plus den nyskrivna Last words av Steve Earle som skrevs strax efter sonens död.

Redan nu (här nedan) går det att lyssna på Steve Earle & The Dukes tolkning av Harlem River blues, en av Justin Townes Earles mest kända låtar – utsedd till årets låt på Americana Music Awards 2011.

I ett uttalande till amerikanska Rolling Stone skriver Steve Earle:

– The record is called J.T. because Justin was never called anything else until he was nearly grown. Well, when he was little, I called him Cowboy. For better or worse, right or wrong, I loved Justin Townes Earle more than anything else on this earth. That being said, I made this record, like every other record I’ve ever made … for me. It was the only way I knew to say goodbye.

Alla artistintäkter från skivan kommer att doneras till en nyinstiftad fond till förmån för Etta St James Earle, Justin Townes Earles efterlämnade treåriga dotter.

Hela Steve Earle & The Dukes album J.T. ges ut digitalt den 4 januari (som skulle ha blivit Justin Townes Earles 39:e födelsedag) och på cd och lp den 19 mars.