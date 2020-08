Justin Townes Earle är död

Sångare och låtskrivaren Justin Townes Earle har gått bort – endast 38 år gammal, meddelas nu på morgonen vilket bekräftas av den unge americana-artistens skivbolag. Dödsorsaken är okänd.



Justin Townes Earle var son till Steve Earle men har under det senaste decenniet skapat sig ett helt eget namn på americana-scenen. Hans senaste album, The saint of lost causes, kom förra våren och i samband med det och inför en rad Sverigespelningar intervjuades han av Liras Martin Röshammar, till Lira Festival 2019.

Läs intervjun här: https://www.lira.se/justin-townes-earle-fodd-att-mota-publiken/

Amerikanska Rolling Stone skriver en dödsruna här.

PL