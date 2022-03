Samantha Ohlanders tolkar El cóndor pasa och turnerar Gävleborg runt

Ni har väl läst porträttet av Samantha Ohlanders i vårnumret av Lira? Om inte finns det här för er som redan prenumererar!

I dag släpps andra låten från hennes kommande album Landsbygdsupproret, efter singeln Glesbygd som ni kunde höra på spellistan Lira Lyssna. Den nya låten är en variant på svenska av den peruanska sången El cóndor pasa, bekant för många i Simon & Garfunkels klassiska version.

(El cóndor pasa lär för övrigt ha spelats in i fler än fyratusen versioner och med trehundra olika textvarianter. Originalmusiken skrevs 1913 av den peruanske kompositören Daniel Alomía Robles.)

I Samantha Ohlanders version handlar den om att både vilja flyga fri men samtidigt odla jorden där hon står, ”att längta bort och att längta hem, att ha rötter och begär på samma gång.”

Så här berättar hon om tillkomsten:

– Jag och Sara Parkman satt en gång för längesen i en bil mellan Oslo och Järvsö. Någonstans i höjd med Orsa började vi sjunga på Simon & Garfunkels version och bestämde oss för att göra en egen översättning. Texten blev till men mitt i extasen av att ha skapat något vackert tillsammans blev vi stoppade av polisen.

– Låten har sedan dess funnits med oss men aldrig riktigt hittat sin form eller plats. När jag började arbetet med albumet Landsbygdsupproret kände jag att den måste med. Texten beskriver så bra hur jag känner för min plats. Att längta bort och att längta hem. Att vilja flyga fri men samtidigt odla jorden där jag står. Att ha rötter och begär på samma gång. Den beskriver det motsägelsefulla i att vara människa.

– Musikaliskt har jag inspirerats av Bruce Springsteen och The Carter Family. Stadiga trummor som driver på som ett tuffande tåg och amerikansk frälsismusik blandat med sydamerikanska tongångar och en ackordföljd som är to die for. Till inspelningen bjöd jag in Sara att gästa eftersom den ju är vår låt.

Albumet Landsbygdsupproret släpps 25 mars och dagen därpå inleds en tjugo datum lång turné med föreställningen med samma namn genom Gävleborg. Till hösten väntar en turné i övriga Sverige i regi av Riksteatern.

Patrik Lindgren

LYSSNINGSLÄNKAR TILL EL CONDOR PASA HÄR