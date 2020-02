Rydvall/Mjelva, Klabbes Bank och Christina Kjellsson vinnare på Manifestgalan 

”Detta är traditionsmusik i sin allra yppersta tappning: svängigt, kraftfullt, klangrikt, kärvt, sirligt, blått, personligt samspelt, energiskt, ekvilibristiskt, skitigt och fullständigt förtjusande!”

Så lyder juryns motivering när Rydvall/Mjelva får årets Manifestpris i kategorin årets folk för albumet Vårvindar friska. Liras recensent skrev om skivan: ”Erik Rydvall (nyckelharpa) och Olav Mjelva (hardingfela) är okänsliga för trender, de verkar helt upptagna med låten, med att göra melodin så mycket rättvisa som möjligt, att göra mål. De har sedan länge lagt ”skicklig”, ”kunnig” och ”traditionsmedveten” bakom sig.”

Duon tävlade om priset med de andra nominerade Triakel, Sofia Karlsson och Pelle Björnlert.

Daniel Norgren släppte albumet Wooh dang i fjol och belönas på Manifestgalan för årets singer-songwriter/country/americana. Han hade gott sällskap i nomineringarna av David Ritschard, Sarah Klang och Virginia And The Flood. I maj väntar en solopianoturné i USA för Daniel Norgren, som i måndags stod på scen på ett fullsatt Nalen. Passande, då det var just där årets Manifestgala ägde rum i fredags. Konferencier var radio- och tv-profilen och författaren Anna Charlotta Gunnarson.

Detta innebar 17:e gången som Manifestgalan arrangeras sedan starten 2003. Bakom galan står Svenska oberoende musikproducenter (SOM). Meningen är att lyfta fram oberoende svenska artister, musikbolag, förlag, producenter och musikskapare. Vinnarna i de 21 kategorierna utses av en jurygrupp på cirka 150 personer från olika håll i musikbranschen.

Årets jazz går till Klabbes Bank för albumet Bnk, som lutar åt det electronica-inspirerade hållet, vilket kanske inte Oddjob gör, men definitivt de övriga nominerade Goran Kajfes Tropiques och Lisen Rylander Löve. ”Samtidigt är det inte någon renodling vad gäller genren, utan i de nio böljande och ytterst välljudande spåren här finns fortfarande en stark doft av funkjazz och eterisk pop”, skrev Liras recensent om det Manifestprisade albumet Bnk.

Christina Kjellsson prisas i kategorin årets visa, för albumet Blå moped. ”Sånger som vilar på omsorg om allt från text och musik till arrangemang och framförande,” tycker juryn. Andra nominerade i kategorin var Magda Andersson, Anders Lundin samt Maja Heurling & Ola Sandström.

Eftersom Grammis inte delade ut pris för årets barnskiva gör Manifestgalan en viktig insats för återväxten inom svensk musik. Britta Persson belönas för barnskivan Folk – dikt och toner om personer. Juryn berömmer skivan för ”sånger där leken och tystnaden glittrar som solregn.” Alice!, Karl-Petters Orkester och Bröderna Lindgren var de övriga nominerade i barnkategorin.

I den experimentella kategorin var Siri Karlsson, Mats Edén/Stefan Klaverdal och Eryck Abecassis/Lars Åkerlund nominerade, men vinnaren heter Lars Bröndum. Hans Phaethon – music for instruments and electronics är ett album där ”musiken klänger sig fast och vägrar släppa taget,” enligt Manifestjuryn.

Timo Kangas

Här följer samtliga vinnare, med juryns beskrivningar i de mest Liramässiga kategorierna:

Jazz

Klabbes Bank – Bnk (Hoob Records)

Ständigt har denna grupp förnyat sig och aldrig misslyckats med att ta jazzen framåt mot nya höjder. Denna genreöverskridande musik med rötter i jazzen hjälper oss att drömma, får oss att utvecklas och med hjälp utav den också förnya våra tankegångar framåt. Jazzen behöver Klabbes bank.

Folk

Rydvall/Mjelva – Vårvindar friska (NFB records)

Detta är traditionsmusik i sin allra yppersta tappning: svängigt, kraftfullt, klangrikt, kärvt, sirligt, blått, personligt samspelt, energiskt, ekvilibristiskt, skitigt och fullständigt förtjusande!

Singer-Songwriter

Daniel Norgren – Wooh dang (Superpuma Records)

Daniel Norgren blandar friskt på senaste albumet Wooh Dang, det är allt från stampig rock’n’roll blues till lena ballader. Det är svängigt och ambient, vackert och lagom skitigt – alltid med samma höga kvalité.

Visa

Christina Kjellsson – Blå moped (Troglodyt Produktion)

Årets vinnare har skapat en mångfacetterad och enhetlig skiva som bjuder in till aktiv lyssning från första till sista ton. Med ömhet, engagemang och en dos mild ironi tas vi med på en skarpsynt resa genom en stad och ett liv i förändring.

Barnmusik

Britta Persson – Folk – dikt och toner om personer (Forevers)

Sånger som vilar på omsorg om allt från text och musik till arrangemang och framförande.

Sånger som aldrig tränger sig på, men som välkomnar den som stiger in.

Sånger där leken och tystnaden glittrar som solregn.

Experimentellt

Lars Bröndum – Phaethon – music for instruments and electronics (Antennae Media)

Med sensibel precision träffar Lars Bröndum mitt i prick. Uttrycket är avskalat och återhållet med en långsam, ständigt pågående utveckling, som i stunder även spänner till det furiöst gränslösa. Samspelet mellan akustiska- och elektroniska instrument är artikulerat, inkännande och väl balanserat. Bröndum visar upp en kontrollerad och utomordentlig känsla för klang. Musiken klänger sig fast och vägrar släppa taget.

Övriga vinnare på Manifestgalan 2020

Dans

Mr. Tophat – Dusk to Dawn (Part I-III) (Twilight Enterprise)

Pop

Augustine – Wishful Thinking (Genesis)

Synt

KÅRP – Album 1 (Music by KÅRP)

Punk

Vidro – Allt brinner (Kink Records)

Hårdrock/Metal

Ultra Silvam – The Spearwound Salvation (Shadow)

Dansband

Perikles – Den coolaste bruden i byn (Atenzia)

SKAPs och Manifests pris till årets textförfattare

Avantgardet (Rasmus Arvidsson) – Mellan miljonprogram och Thailand (Avantgardet)

SKAPs och Manifests pris till årets kompositör

Nadia Tehran – Dozakh: All Lovers Hell (YEAR0001)

Årets Musikvideo

Elias – I give you the best (Haale Records) Regi: Daniel Eskils

Hip Hop/Soul

Aden x Asme – 12 Till 12 (BL)

Rytm

Ayla – Klarspråk (Ayla Adams Music)

Rock

True Moon – II (Lövely Records)

Årets Live

Viagra Boys (YEAR0001)

Årets nykomling

Hökartorget – Idioterna vinner (Valley Music Dalapop)

Årets Indie

Robban Becirovic och Close Up Magazine

Manifestgalans egen hemsida berättar mer:

http://manifestgalan.se/vinnarna-manifestgalan-2020/