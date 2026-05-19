Per Texas Johansson nominerad till Nordiska rådets musikpris

Nordiska rådet delar årligen ut ett stort musikpris, vartannat år till en utövare, vartannat till ett verk och dess kompositör. Årets pris gäller det senare och totalt tretton verk från de olika nordiska länderna har nominerats.

Två av dem är svenska, det ena är Britta Byströms musikdramatiska verk Eatnama váibmu (”Jordens hjärta”), vilket lär vara den första familjeoperan på nordsamiska. Det andra är Per Texas Johanssons album Den sämsta lösningen av alla, som gavs ut redan 2023 på Moserobie (och recenserades i Lira här).

Nordiska rådets motivering lyder i sin helhet:

Per Texas Johanssons Den sämsta lösningen av alla består av nio varierade kompositioner, förenade genom subtila arrangemang för en exceptionell ensemble. Form och uttryck skiftar, men hålls samman av en stark konstnärlig helhet och en noggrant genomarbetad klanglig vision. Med utgångspunkt i jazzen breder verket ut sig till magnifik musik som rymmer oändligt mycket.

Instrumenteringen är central för verkets särprägel. Klarinetter i olika register, tenorsax samt de i jazzsammanhang ovanliga instrumenten oboe och engelskt horn skapar en rik och nyanserad ljudvärld. Tillsammans med instrument som pedal steel, vibrafon, violin, piano, tramporgel, kontrabas och trummor formas en klangstruktur där varje instrument och musiker bidrar med egen färg och tyngd.

Resultatet är ett verk med stor detaljrikedom och klanglig bredd, där komposition och improvisation balanseras med precision. Den sämsta lösningen av alla är ett betydande bidrag till samtida nordisk musik och befäster Per ”Texas” Johansson som en centralgestalt på den nordiska musikscenen.

Bland övriga nominerade kan nämnas norske jazzviolinisten Ola Kvernberg med Flåklypa – fra Paris til pyramidene, likaledes norska duon Kristine Tjøgersen och Benedicte Maurseth för verket Elja (skrivet för Kronoskvartetten), och den finsk-samiska duon Hildá Länsman och Tuomas Norvio för albumet Dajan.

Vinnaren av Nordiska rådets musikpris 2026, som är hela 300 000 danska kronor, offentliggörs den 20 oktober.

Patrik Lindgren

