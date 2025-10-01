Ny jazzfestival tar form i Malmö

Malmö får en ny jazzfestival i höst! Datumen är 17–18 oktober och det är sångerskan Miriam Aïda som dragit igång festivalen tillsammans med Andreas Romano och Viktor Andersson.

– Andreas Romano är bokare och producent. Han bokar all jazz på Nefertiti i Göteborg till exempel. Viktor Andersson har tidigare jobbat på Babel i Malmö och jobbar numera på Plan B, säger Miriam Aïda.

Den nya jazzfestivalen har givits namnet Malmö Jazz Story och är tänkt att befästa Malmös position på jazzkartan.

– Folk kommer ofta till Malmö för stadens omtalade och intressanta restaurangliv. Vi vill i stället rikta fokus på Malmö som musikdestination och stärka stadens kulturidentitet.

– Vi kände alla tre att det finns ett tomrum här. Många gånger ser vi stora jazzakter i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn, men de passerar ofta förbi Malmö utan att landa här, säger Miriam Aïda.

Den uppmärksamme jazzfantasten kanske redan noterat att Malmö Jazz Story äger rum samtidigt som Stockholm Jazz Festival. Det är ingen slump, för vissa av artisterna som hörs i Stockholm kommer även till Malmö.

– Vi vill att Sverige i stort ska bli mer attraktivt att komma och turnera i. Vi vill att arrangörer ska mötas, prata om vad de har på sin önskelista och kanske lägga gemensamma bud på artister och därigenom kanske kunna erbjuda tre konserter på olika platser. Det skulle gynna alla. Min upplevelse nu är att alla kör på själva, med sina egna scener och bokningar.

Malmö Jazz Story satsar på genreöverskridande och innovativ jazz.

– Traditioner och snäva ramar inom jazzen har luckrats upp. Det är inte riktigt vad det har varit och det finns ett bredare uttryck inom jazzen som också talar till en annan lyssnarskara. Folk som kanske inte ens vet att det är jazz de lyssnar på. Den musiken tycker vi är särskilt intressant att sätta på scen.

Kan du nämna någon av årets artister som du tycker representerar den här nya, genreöverskridande jazzen?

– Jag tycker att tubaspelaren Theon Cross från Storbritannien passar bra i det facket. Han har en helt annan approach och uttryck än vad man kanske tänker sig att en traditionell jazzakt har, och han sammanflätar flera olika stilar.

Text: Sunniva Brynnel

Läs mer om Malmö Jazz Story här.

[ur Lira #3 2025]