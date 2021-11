Nu kommer volym två i utgrävningen av Joni Mitchells arkiv

För drygt ett år sedan kom den första volymen i Joni Mitchells skivboxserie Archives, betitlad The Early Years (1963-1967), med idel tidigare outgivet material – vi skrev om den här.

Nu kommer uppföljaren, volym nummer två, kallad The Reprise Years (1968–1971) vilket syftar på tiden på skivbolaget Reprise, där hon under dessa år gav ut den svåröverträffade skivsviten Song to a seagull, Clouds, Ladies of the canyon och så ärkeklassikern Blue.

Över loppet av fem cd-skivor presenteras aldrig tidigare utgivna heminspelningar, generöst med alternativa studiotagningar och så en serie liveinspelningar, både enstaka och hela konserter. Allt från en intim kväll mars 1968 på Le Hibou Coffee House i Ottawa (fångad på tejp av självaste Jimi Hendrix faktiskt) till Carnegie Hall i New York den 1 februari 1969.

119 spår inalles och späckat med godbitar för den som inte kan få nog av sin Joni Mitchell.

Patrik Lindgren