Korta skivor i korthet

Vid sidan av de ordinarie recensionerna i Liras höstnummer skriver vi även lite kortare om ytterligare en rad aktuella utgivningar. Håll till godo!

Maestro Dekula & Dekula Band: Slavery is crime

(Sing a song fighter)

Vi porträtterade den stockholmske gitarrvirtuosen Vumbi Dekula i Lira häromåret när han gav ut sitt soloalbum Congo guitar. På den här ep:n tar han med sig bandet i studion igen och bjussar på fyra nya låtar som spritter av rumba-takter och soukous-smatter och de där skenbart enkla, förföriska gitarrslingorna som bara sitter, precis där de ska.

Galento Sound Service: Vol 3

(Dreamboat)

Inte helt väsenskild är den här combon, bildad för några år sedan ur spillrorna av kultbandet OK Star Orchestra. Tommy Galento Nilssons ljudserviceprojekt är framme vid sin tredje release, fyra spår med lite olika sättningar men med folk som Hassan Bah, Pelle Vallgren och Christian Gabel. Trevande, rytmiskt, klangligt, charmant.

Gil Felix: América abubaka II

(Epidemic Sound)

Denne brasse i Stockholms-exil följer upp fjolårets album Ubalafon med en nätt liten men ack så svängig fyraspårs-ep med produktion av Andreas Unge och komp av musiker som Gustav Lundgren och Tomas de Paula Eby. Afrobrasilianskt i en murrigt soulfunkig inramning. Snyggt!

Lo å Lä: Lo å Lä

(Monophon)

Mer mixmusik med svänget i fokus, dock av helt annat slag, får vi från Thor Ahlgrens hjärteprojekt Lo å Lä (som vi skrev om i förra numret). Nu kommer skivan, en sex spår kort liten sak där cajun från det djupaste Louisiana möter svensk eller mer precist skånsk folkmusik och visa. Söder möter söder och lika osannolik som självklar kärlek uppstår!

Västanvinden: Västanvinden sessions vol I – Sörmland

(Playing With Music)

Folkmusiktrion Västanvinden (munspel, klarinett, cittern) drog i våras igång ett projekt att utforska olika regioners låttraditioner – tre minialbum ska det bli där varje del spelas in och ges ut på en och samma dag. Först ut var dessa sju sörmländska låtar och i oktober följer nästa inspelning, då med fokus på Jämtland. Vi återkommer!

Sara Ajnnak: Landscape of the spirits III: Hálluo – Desire

(Egen utgivning)

Också Sara Ajnnak är mitt i en ep-serie, i samarbete med den brittiska folkduon The Ciderhouse Rebellion: Adam Summerhayes på fiol och Murray Grainger på ackordeon. Den första kom i februari, den andra i juni och nu den tredje. Ett utsökt möte mellan själsfränder. En fjärde är utlovad innan året är slut.

Skogens Lyriska: Dagar ska komma, dagar ska gå

(Molkom Music)

Naturmystik känns också som ett bärande tema hos Premin Beatrice Björk, som utgör kärnan i projektet Skogens Lyriska. Sex egenskrivna sånger/visor presenterade i nära samarbete med musikern Erika Olsson Hallberg och olika gäster. Poetiskt och livsbejakande texter i jordnära skrud.

Fredrik & Puritanerna: Våning 197

(Egen utgivning)

Helt andra tongångar kommer från Norrköpingsbördige bluesmannen och träffsäkre textsnickaren Fredrik Karlsson som tillsammans med puritanerna Surjo Benigh (bas) och Jonas Backman (trummor) här ger ut en fyrspårig ep där två av låtarna gästas av självaste Roffe Wikström som verkar ha fått ny energi av att lira med yngre likasinnade.

texter: Patrik Lindgren

PS: Övriga recensioner hittar du som vanligt här!