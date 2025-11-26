Jiddischpoesi får nytt liv

Shtoltse lider tog sin början för tio år sedan som ett sidoprojekt till duon Ida & Louise (Ida Gillner och Louise Vase) men fick snart varaktigt liv som duo i eget namn. Sedan några år är det med violinisten och sångerskan Livet Nord vid sångerskan, pianisten och saxofonisten Ida Gillners sida.

Grunden är Gillners tonsättningar av jiddischspråkig poesi, närmare bestämt kvinnliga poeter från tidigt 1900-tal som varsamt omplanteras i en musikalisk samtidsmiljö där klezmer möter nordiska folktoner.

I dag är det premiär för en video, eller kanske kortfilm hellre, gjord utifrån aktuella singeln Muder Erd – Moder Jord, i regi av Ulf Lundén.

Vi bad Ida Gillner att berätta lite om texten hon tonsatt:

– Muter erd är en dikt skriven av den jiddischspråkiga poeten Anna Margolin, som verkade i början av 1900-talet. Både hennes liv och diktande generellt har berört oss väldigt djupt. Hon hade ett brinnande behov av att uttrycka sig och en övertygelse om att hon hade något stort att ge världen med sitt skrivande. Och var kompromisslös i det, vilket känns när en läser, men som också innebar många svåra livsval vid denna tid.

– En dikt kan ju alltid tolkas på många sätt, men i vår tolkning har vi velat fånga en kraft och längtan som finns i orden. Längtan efter att låta den eldiga kärnan under ytan, kraftfull och vild långt inifrån tränga igenom och blomma ut. Några textrader är Moder jord, betrampad av många, solblekt, mörk slav och härskare, är jag min kära. Det kan vara jorden vi lever på, men också en metafor för kvinnan genom tiderna …

Berätta om filmens tillkomst!

– Ja, vi jobbar nu med ett album med våra tonsättningar av Anna Margolin som kommer i april. Muter erd – Moder jord släpptes som singel i oktober och vi är så otroligt glada att nu släppa den tillhörande videon. Den filmades under en dag i maj på Redbergsteatern i Göteborg med ett underbart kreativt och professionellt team där vi hamnade i ett tillstånd av totalt flow. Vi hade haft idéer innan om hur vi skulle filma, men följde också magkänsla och lekfullhet i stunden, vilken ledde oss till nya platser och uttryck.

– I det här fallet blev det lite av en konstnärlig trestegsraket med dikten som utgångspunkt, som tolkades musikaliskt, och som därefter i och med videon tolkades visuellt. I måndags hade vi en förhandsvisning av videon på bioduk i samband med en konsert. Det var otroligt mäktigt!

Ert fokus är på kvinnliga jiddischspråkiga poeter från 1920-talet – vad tycker du generellt att den här poesin har att säga i dagens samhälle hundra år senare?

– Mycket! De här poeterna tillhörde en modernistisk rörelse av kvinnor som bröt mot konventioner och sökte frigörelse i både konstnärskap och livsstil. Även fast dikterna är hundra år gamla så är känslan när en läser att de hade kunnat skrivas i dag. Vi är ju komplexa individer, med känslor och tankar, nu precis som då. Men därför möttes de också av motstånd och kritik på olika sätt. Idéerna om vad och hur en kvinna skulle uttrycka sig under denna tid var väldigt snäva. Men de var viktiga! Alla som gått före och tagit olika strider har vi att tacka för att vi är där vi är idag.

– Margolin skriver i en annan dikt att ”Någonstans i en stad, i en värld / blommar jag nu som en lilja”. Det var som att hon kände att hon inte passade in, att världen inte var redo för henne. Men nu, i denna värld hundra år senare, hoppas vi bidra till att hon får blomma som den lilja hon ville vara.

På lördag den 29 november går det att uppleva Shtoltse lider live på den sista kvällen för skivbolaget Kakafons tredagarsfest på Aftonstjärnan i Göteborg, som vi skriver mer om här.

Patrik Lindgren