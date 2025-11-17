Kakafon firar femton med festival i dagarna tre

Det kollektivt drivna Kakafon Records är ett av de där skivbolagen som kommit att utgöra en omistlig del av det musik-Sverige där också Lira ingår. Vid grundandet i Göteborg 2010 – av artisterna Livet Nord, Lucas Stark, Gunnar Källström och KG Malm – var tanken primärt att skapa en plattform för egna utgivningar.

Men med tiden har projektet Kakafon vuxit och breddats och blivit ett av Sveriges ledande independentbolag med fokus på visa, folkmusik i bred bemärkelse och även poesi och ibland nästan vanlig, hederlig popmusik.

Femton år och ett åttiotal releaser senare har Kakafon nu sin geografiska bas i Siljansnäs i Dalarna och drivs av gänget Livet Nord, Gunnar Källström, Petra Haraldson, Maja Heurling, Daniel Wejdin och Henrik Cederblom.

Allt detta ska nu firas i dagarna tre 27-29 november med en storstilad jubileumsfestival på intima Aftonstjärnan i Göteborg, något av en hemmascen för kretsen. Vi räknar till fyrtio (!) akter med anknytning till Kakafon som kommer att stå på de två scenerna (salongen och kaféet).

Axel Sondén, Pireus, Fredy Clue, Dan Berglund (Manifestvinnare 2025), Fia Ekberg, Kaja, Karl Heldal, Livets orkester, Annika Hammer, Jorge Alcaides GAO … ja, vi får kanske stanna där.

Därtill separat barnfestival med skaparverkstad lördag eftermiddag och på senkvällarna mindre barnvänligt efterhäng på närliggande krogen Port Arthur.

Livet Nord. BILD: Daniel Wirgård

Livet Nord är Kakafons spindel i nätet och den som håller i festivalplaneringen, så vi ställde den klassiska sportfrågan:

Hur känns det? Så här drygt en vecka före … Är allt under kontroll?

– Pirrigt, roligt … Det är som ett eget litet universum av pusslande och fixande kring tider, teknik, volontärer, marknadsföring, mat, boende och kommunikation med alla inblandade. Det snurrar runt i huvudet dygnet runt just nu. Det mesta börjar bli klart. Sen uppstår det alltid saker längs vägen som behöver lösas. Programpunkter som kanske behöver byta plats. Någon som får förhinder …

– Men vi är ett väldigt fint team i styrelsen som jobbar med detta. Samt underbara tekniker, konferencier och flera volontärer, bland annat från Vislinjen på Nordiska folkhögskolan. Det ligger mycket ideellt arbete bakom hela arrangemanget. Och det känns helt fantastiskt att så många artister vill vara med på detta!

– Jubileumsfestivalen är både ett stort och litet arrangemang på samma gång, med fyrtio uppträdanden i dagarna tre, på ett och samma ställe. Vi vill skapa en varm atmosfär och känsla av gemenskap för både publik och artister de här dagarna. Platsen för arrangemanget är vald med stor omsorg och vi hoppas att alla som kommer ska trivas.

Att Kakafon betyder mycket för musiklivet och för artisterna ni ger ut vet vi, men vad betyder Kakafon för dig?

– Ja, det är en bra fråga. Kakafon har ju kommit att bli en del av min vardag sedan femton år tillbaka! Nästan som en del av mig. Jag har kanske ägnat i snitt 200 timmar faktiskt arbete om året åt Kakafon men säkert mycket mer tid om man inkluderar allt som på något vis har med bolaget att göra. Det betyder frihet och möjligheter i att kunna släppa sin egen och andras musik på det sätt som man själv vill. Det känns betydelsefullt och roligt att kunna stötta och hjälpa artister som vill ge ut sin musik. Och samtidigt försöka skapa något slags gemenskap i detta.

– Det är en ynnest att få jobba med så otroligt många inspirerande, kompetenta och drivna musiker och musikskapare! Sen kan man önska att man skulle hinna att sätta sig in i mycket mer. Eftersom alla i styrelsen är frilansmusiker hinner vi inte alltid med allt vi önskar. Var och ens arbetskapacitet och liv i övrigt avgör hur mycket tid som kan avsättas för bolagsarbete. Vi har dock i mångt och mycket kommit att bli ett DIY-bolag där artisten driver sitt arbete med coachning från oss längs vägen vilket gör att vi ändå hinner ge ut mer musik än vi annars skulle gjort. Och när vi är flera ute på fältet som hör och ser och lär sig saker så kan vi dela det med varandra och hjälpas åt längs vägen. Det är en utmaning att hänga med i dagens tempo i branschen med allt nytt som kommer. Jag lär mig nya saker hela tiden både genom artisterna vi släpper och vännerna i styrelsen.

– Jag är en mycket stolt festivalgeneral och hoppas nu att vi lyckas fylla salongerna så att det blir ett fint överskott att ge till Läkare utan gränser! Det kommer att bli hur mysigt och bra som helst!

Lira kommer att vara på plats under helgen så passa på att säga hej! Hela programmet finns här.

Patrik Lindgren