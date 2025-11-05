Jazz på svenska i nyutgåva med studiosnack och alternativa tagningar

Nyligen blev Jan Johanssons ikoniska skiva Jazz på svenska upptagen i den så omdiskuterade nya svenska kulturkanon. Nu presenteras en helt ny, kraftigt utökad utgåva av samma album, efter att sönerna (och musikerna) Jens och Anders Johanssonhittat tidigare ratade inspelningar med alternativa versioner, avbrutna tagningar och uppfångat mellansnack.

Allt det materialet, tillsammans med de tidigare utgivna originalen, finns nu utlagt som en samlingsskiva på strömningstjänsterna med titeln Jazz på svenska with outtakes & studio talk.

I ett pressutskick skriver Jens Johansson om skivans bakgrund och hur tveksam Jan Johansson var inför inspelningarna.

”Efter den första inspelningen 1962 var Jan väldigt tveksam till om det hela ens var bra nog att släppa, eller om det hela bara skulle kasseras som ett misslyckat experiment. Fyra låtar släpptes efter mycket grubblande ändå som singel.”

”Vad man kan konstatera när man lyssnar igenom det hela är hur experimentell och trevande hela idén var, nästan från första sekund. ”Stockholmsversionen… Malmsjöpiano” säger Jan klentroget och uppgivet precis innan de börjar. Gentlemen prefer Steinway. Den versionen av Emigrantvisan fanns inte ens med på den första singeln utan de valde det säkra kortet med trioinspelningen från Göteborg. De höftade sedan ganska mycket och respektlöst över tre separata inspelningstillfällen, ungefär ett varje år fram till 1964.”

