Här är de nominerade till årets Manifestgala

I dag offentliggjordes de nominerade inför årets Manifestgala, som genomförs digitalt från Nalen i Stockholm den 26 februari.

Priser delas ut i 21 kategorier, till musik utgiven på oberoende skivbolag. Arrangerande SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter) berättar att antalet inskickade varit rekordmånga, pandemin till trots, eller kanske just på grund av den?

Vilka har då chansen att vinna? I jazzkategorin står det mellan Rymden, Anna Högberg Attack, Samuel Hällkvist och trion Lindha Kallerdahl, Ingebrigt Håker Flaten, Andreas Werliin med skivan Rainbow.

I folkmusikhörnet tävlar Lena Jonsson Trio med fiolspelmannen Thomas von Wachenfeldt. munspelaren Erland Westerström och så Peter Bryngelssons projekt Jordmån. (Kan nämnas att alla dessa fyra skivor lyftes fram i Liras årssammanställning.)

Och så har vi till exempel den skönt luddiga rytm-kategorin, där bland andra Sten Källman & Sanba Zao är med liksom egyptiska ensemblen Mazaher vars skiva gavs ut på svenska Ajabu.

Länk till den digitala direktsändningen kommer att hittas via: www.manifestgalan.se.

PS: Den konkurrerande Grammisgalan meddelade häromdagen att deras evenemang är framflyttat till 3 juni. Där pågår juryarbetet fortfarande.

NOMINERADE:

Jazz

Rymden – Space Sailors (Jazzland Recordings)

Lindha Kallerdahl, Ingebrigt Håker Flaten, Andreas Werliin – Rainbow (HOOB Records)

Anna Högberg Attack – Lena (OMLOTT)

Samuel Hällkvist – Epik, Didaktik, Pastoral (BoogiePost Recordings)

Folk

Lena Jonsson Trio – Stories from the Outside (Hedgehog Music)

Jordmån – Jazz på nysvenska (Dos Records)

Erland Westerström – Andas! (Erland Westerström)

Thomas von Wachenfeldt – Arvet efter Pelle Schenell (Senza Vib Konst & Musik)

Visa

Elin Callmer – Frustration (Troglodyt Produktion)

Iiris Viljanen – Den lilla havsfrun (Voi Elämä!)

Mando Diao – I solnedgången (Playground Music)

Jonathan Hilli – Sånger att brinna till (Kakafon Records)

Singer/Songwriter

Kristofer Åström – Hard Times (Startracks)

Alice Boman – Dream On (Adrian Recordings)

I’m Kingfisher – The Past Has Begun (Fading Trails Recordings)

Christian Kjellvander – About Love and Loving Again (Tapete Records)

Rytm

Mazaher – Zar (ajabu!)

Allyawan – ONE (Rudeboy Records)

OK Star Orchestra – #6 (Rootsy Music)

Sten Källman & Sanba Zao – MAPOU – Haitian Drums and Northern Wind (Country & Eastern)

Övriga kategorier finner du här.