Här är de nominerade till årets Manifest

I dag avslöjades vilka som nominerats till de 23 priserna som delas ut på Manifestgalan i mars.

Flest nomineringar har duon Genom Natten, som har chans att vinna i såväl pop som nykomling och årets textförfattare, men om vi fokuserar på de mer Lira-relevanta kategorierna så är det snarare bredden som präglar årets nomineringar.

Det finns tecken på att visan är på uppgång som genre, vilket avspeglas i en stark kvartett nominerade: Axel Sondén och Flyttfåglarna för temaskivan Plåster, Gunnar Källström för Sorgsen kråka sjunger rent, finlandssvenske Matteus Blads diktbok Lungor med tillhörande skiva, och så Maud Lindström med comebackskivan Du får gå (årets visa 2025 i Lira).

I folkmusikkategorin står det mellan Maija Kauhanen & Johannes Geworkian Hellmans Migrating, trion Draupners återkomst med Tretår, Lena Willemark & Ale Möllers Nordankväden, och så – tada – Liras egen medarbetare (men också fantastiska dragspelare med mera) Sunniva Brynnel med den egenutgivna Bohuslän.

Jazzkategorin rymmer genrens hela bredd, från Hederosgruppens snajdiga Stilbrott till Lisen Rylander Löves mer utmanande In fields of time, från Sol Sols vassa Oscillations till nytänkande storensemblen Mattias Risbergs Minings liveinspelning Mining at Fasching … and elsewhere.

Två Hoob-plattor där förresten, de förstnämnda, och Hoob Records har faktiskt chansen att bli årets label i en egen kategori.

En del jazz har också spillt över i kategorin experimentellt, där Anna Högberg Attacks Ensamseglaren (årets avantgarde i Lira) ställs mot Lars Bröndum, Paulina Sundin och Jonas Olsson.

Kategorin rytm är som alltid både rolig, brokig och full av Lira-favoriter. Den i förra numret porträtterade (och utsedd till årets rootsreggae) Efia Abu & Drömbandet med skivan Om att leva i gåvan står mot Tania Naranjos Frida Kahlo-skiva Ojosauro, Réunion-artisten (men svenskproducerade) Votia med Vie kaz och så ultrasvängiga Langendorf United med andraskivan Undercover beast.

Fjolårets trippelnominerade H Self blev årets textförfattare sist och får en ny chans nu med de två (!) skivorna Efterskalv och Vildvisor, i år i singer/songwriter-kategorin jämte Albert af Ekenstam, Anni II och Slowgold.

Sist men inte minst (eller, jo, ganska små är dom ju ofta) kollar vi närmare på barnkategorin, där Mathias Zachrissons Känslorna tävlar med Johan Eckman & Per Gustavssons Nattmamman och andra fasansfulla sånger, Familjen Svängssons Vet du vad? (mer Hoob Records) och Rassel Prassel Orkesters skiva Rassel Prassel som utsågs till årets barnmusik i Lira 2025.

Manifestgalan arrangeras i år för 23:a gången och hålls liksom förra året på Nalen i Stockholm, torsdagen den 25 mars. Den anordnas av Svenska Oberoende Musikproducenter vars ordförande Eva Karman Reinhold skickar med en kommentar:

”När marknadskoncentrationen ökar och kulturpolitiken minskar blir behovet av Manifestgalan extra tydlig. Som en motkraft till artificiell likriktning, som en påminnelse om vikten av kreativ mångfald, men framför allt som en hyllning till Sveriges independents och den högst levande oberoende musiken!”

Jurygrupperna består av totalt närmare 150 personer och den samlade bedömda traven av album är 447 skivor hög. Nominerade i övriga kategorier finns på prisgalans hemsida.

Text: Patrik Lindgren

Bilder: Lanna Olsson, Mia Bobzow Hassling, Tina Axelsson