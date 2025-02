Diket, Duga och Darelid bland de nominerade till Grammis

I dag avslöjades vilka som nominerats inför årets Grammisgala, som hålls den 27 mars på Annexet i Stockholm. Och den som undrar vad skillnaden egentligen är mellan Manifestgalan och Grammis behöver inte fundera länge …

Där en ärrad utmanare som H Self stod som segrare i antal nomineringar räknat (tre) hos Manifest är det hos Grammis en viss Benjamin Ingrosso som leder rejset med hela fem nomineringar (däribland årets album, årets artist och årets pop).

Nå – scrollar vi nedåt en bit på Grammis listor hittar vi mer Liramässiga kategorier, som årets folkmusik vilken sedan några år återfått sin mer genuina innebörd, och vilka har vi nominerade där då? Ett brokigt och intressant urval med två ep-utgåvor, en samlingsskiva och två mer vanliga album.

Där återfinns två yngre, modernt ljudande konstellationer: svensk-norska Diket med ep:n Och sen kom vintern, och så ”dark-trad”-duon Duga som följer i Hedningarnas mörka, tyngdspår på ep:n Ørf-our.

I andra änden av spektrat finner vi arkivutgåvan Spelkvinnor i Dalarna, där Lena Willemark presenterar just sådana.

Samarbetet mellan svenska duon Väsen och nordamerikanska Hawktail är också nominerat, liksom duon Hanna & Robin (omskrivna i Lira i höstas) med gemensamma debutskivan Gibraltar.

En smärre triumf redan i det här skedet för skivbolaget/kollektivet Supertraditional som ligger bakom hela tre av dessa utgivningar.

(Listan kan förresten jämföras med Manifests nomineringar – det är bara Väsen & Hawktail som återfinns på bägge.)

Jazzen då? Också här ett helt annat urval är Manifests, där vi saknade trombonisten Agnes Darelid, men hon är med här med fina debuten Rise, tillsammans med Nacka Forums Peaceful piano, Gilbert Holmströms Peak, Goran Kajfes Tropiques med Tell us och så Sara Aldéns There is no future.

Kategorin årets visa/singer-songwriter lutar som vanligt åt pophållet, med nomineringar som Amanda Bergman, Henning, Iiris Viljanen, Maja Francis och Tomas Andersson Wij.

Läs mer om Grammis här.

Patrik Lindgren