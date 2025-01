Jackpot för H Self i nomineringarna till Manifestgalan

I dag på morgonen avslöjades vilka som nominerats till de 23 priserna som delas ut på Manifestgalan i mars.

Vi kan konstatera att det inte bara är vi på Lira som fallit för Henric ”H Self” Hammarbäck som, efter två countryskivor på engelska, i höstas gav ut det alldeles avväpnande albumet Skälva, hans första på svenska. Hela tre nomineringar har han belönats med, i kategorierna årets singer/songwriter, årets textförfattare och årets nykomling.

De enda andra artister som fått mer än en nominering är Ayla, Amanda Bergman och Iiris Viljanen med två vardera. Där Bergman tävlar med H Self i just singer/songwriter-kategorin, medan Viljanen är en av motspelarna i årets textförfattare.

I övrigt då?

Jo, folkmusikkategorin blir en svårtippad uppgörelse mellan Emma & Ellika, Tant Parant, Väsen & Hawktail och Northern Resonance. Där alla utom sistnämnda trio var med i Liras årssammanfattning.

Den delvis överlappande kategorin rytm blir en uppgörelse mellan Annarella and Django, Ale Möllers coversångplatta Andras, det svenskproducerade men marockanska gnawaprojektet Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou och så den mer elektroniskt lagda Ayla med skivan Pussel. Vågar vi oss på en gissning att duon med Annarella Sörlin och Django Diabaté ror hem detta? Årets ”möte över gränser” i Lira.

Jazzen så! Tuff match mellan basisten Ingrid Schyborgers debut i eget namn, Elin Forkelids utsökta Songs to keep you company on a dark night (”årets kontemplativa” hittade vi på där), Mariam The Believers Breathing techniques och så den maffiga jazzoperan The death of Kalypso med Angles & Elle-Kari.

Lite jazz och impro finns förstås även i kategorin experimentellt, där pianisten Lisa Ullén tävlar med Heirloom, klarinettisten Isak Hedtjärn med Kvarpan, Daniel M Karlsson med Towards a music for large ensemble och så Kali Malone med All life long.

I viskategorin saknas lite överraskande årets visa i Lira, William Bülow O’Nils sjunger Ruben Nilson, men väl fyra andra goda kandidater. Nämnda Iiris Viljanen med sin Själsligt uppvaknande vid Slussen, Per Gustavsson med Jag samlar mina saker, veteranen Dan Berglund med Liv och dikt och så den lite omständligt benämnda troppen Blomgren & Åberg / Musikkollektivet Bobby Mull och skivan Handen på hjärtat – nio oceaniska sånger.

Och rimligen kommer Sture Kvintett ta hem barnpokalen med skivan Barnjazz på svenska?

Manifestgalan arrangeras i år för 22:a gången och återvänder, efter några ambulerande år i andra städer, till Stockholm och Nalen torsdagen den 13 mars.

Jurygrupperna består av totalt närmare 150 personer och den samlade bedömda traven av album är 524 skivor hög. Nominerade i övriga kategorier finns på prisgalans hemsida.

Patrik Lindgren

PS: I Lira kommande vårnummer har vi en längre intervju med just H Self – så se till att du prenumererar!