Blue Note Africa lanseras med Nduduzo Makhathinis nya album

Vi berättade nyligen att den sydafrikanske pianisten Nduduzo Makhathini är ett av huvudnumren på sommarens Ystad Sweden Jazz Festival. I går meddelades att klassiska Blue Note Records och musikkoncernen Universal Music Group Africa nu lanserar den gemensamma skivetiketten Blue Note Africa, med syfte att ge ut musik med jazzartister från den afrikanska kontintenten.

Första skivan ut blir med just Nduduzo Makhathini, vars förra prisade album Modes of communication: Letters from the underworlds gavs ut av de två skivbolagen parallellt. Det nya albumet heter In the spirit of ntu och kommer senare i vår.

Det afrikanska inflytandet på Blue Note-jazzen har förstås funnits där länge och framträtt högst konkret på skivor som Art Blakeys African beat från 1962 och McCoy Tyners African Village och Message from the Nile från samma tid. Från senare decennier finns exempelvis gitarristen Lionel Loueke från Benin, en av Blue Notes mer framträdande akter av i dag.

Mer indirekt är förstås all jazz rotad i det afrikanska, eller som Blue Note-bossen Don Was säger i ett uttalande:

– Afrikansk musik har utövat ett viktigt kreativt inflytande på nästan alla skivor i Blue Notes katalog, så det är en stor ära att inleda detta samarbete med Universal Music Africa-teamet. Tillsammans kommer vi att rikta ljuset mot all den fantastiska musik som kommer från Afrika i dag.

In the spirit of ntu blir Nduduzo Makhathinis totalt tionde studioalbum och släpps den 27 maj. Med sig på skivan har han några av Sydafrikas främsta unga musiker: saxofonisten Linda Sikhakhane, trumpetaren Robin Fassie Kock, vibrafonisten Dylan Tabisher, basisten Stephen de Souza, percussionisten Gontse Makhene och trummisen Dane Paris.

Makhathini berättar själv att skivan kom sig av ett behov att sammanfatta allt han gjort hittills, och han förklarar i skivans omslagstext att ntu är en uråldrig afrikansk filosofi ur vilken den mer kända ubuntu-filosofin stammar.

”Ubuntu säger att jag är för att du är här – det är en djup åkallan av kollektivitet. De visa säger oss att vår essens är kraft, det våra förfäder kallade ntu. Ntu är platsen där helheten i oss vilar och genom vilken vi är kopplade till alltet. Det är vår andliga kärna.

Patrik Lindgren