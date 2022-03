Programmet släppt till Ystad Jazz

Mer festivalnytt: Ystad Sweden Jazz Festival har snabbt etablerat sig som en årlig höjdpunkt för inte bara svenska utan även internationella jazzälskare – runt tjugo procent av biljettköparna kommer resande från andra länder. Och tydligen gjorde trycket från just långväga besökare som vill boka boende och resa att festivalledningen valde att släppa sitt kompletta program redan nu i helgen.

Festivalen, den trettonde i ordningen, hålls i år den 3-6 augusti och bjuder på tungviktare som amerikanska fusionjazzbandet Yellowjackets vars grundare saxofonisten Bob Mintzer också är årets hedersgäst på festivalen,

Mer amerikanskt blir det med vokalisten Stacey Kent som tar med sig saxofonisten Jim Tomlinson som kompas av Claes Crona Trio. Likaledes vokalisten Cyrille Aimée har spelat förr i Ystad men lär dra utsålda hus också nu.

En riktigt spännande bokning är sydafrikanske pianisten Nduduzo Makhathini vars Blue Note-debut Modes of communication: Letters from the underworlds från 2020 var ett av det årets mest hyllade album. Mäktigt lär också det i sanning globala kollektivet Bokantés spelning bli med deras unika och galet tajta mix av soul, funk, world och jazz.

Festivalens ständige konstnärlige ledare Jan Lundgren spelar förstås själv också, dels en konsert med Ulf Wakenius Quartet med musik av Oscar Peterson och Duke Ellingto, dels en med veterantrummisen och festivalens hedersambassadör Ronnie Gardiner som faktiskt fyller nittio år veckan före festivalen.

Detta och förstås mycket annat, inte minst svenskt, väntar alltså första veckan i augusti.

Länk till hela programmet.

Patrik Lindgren