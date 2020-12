Årets bästa julskivor är här

Nej, julen blir inte som vanligt i år men just därför känns vårt uppdrag att sålla ut det bästa bland årets julmusik som viktigare än någonsin! Här är ett Liravinklat urval från årets skörd:

Ett klassiskt grepp för säsongen är jazz i folkton och där hittar vi åtminstone ett par av årets skivor. Som strömningsfavoriterna Trio X of Sweden (ja, de hör till de allra mest lyssnade svenska jazzartisterna globalt) vars nysläppta Veni veni Emmanuel (Prophone Records) är en högst aptitlig blandning av klassiska carols och hymner, psalmer, polskor och – jo, se där – en remake av juljazzklassikern Karl-Bertil Jonssons julafton.

Något fler medlemmar (och med något färre spelningar i ryggen) har Ekkvartetten som dock rör sig på samma område med instrumentala versioner av både mer och mindre kända julsånger på ett minialbum enkelt betitlad Julskivan (Egen utgivning). De tycks för övrigt gilla högtider, och gav i fjol ut ep:n Nyårsfesten …

Mer rutinerade rävar raskar över en helt annan is, under ledning av mäster Nils Landgren som traditionsenligt samlat sina vänner för ännu en utgåva (den sjunde!) i serien Christmas with my friends (Act). Och vilka vänner sen: Ida Sand, Jeanette Köhn, Johan Norberg, Jonas Knutsson, Eva Kruse och några till tar sig an en ganska så salig mix av sånger, från Schuberts Ave Maria till en Jacques Brel, några traditionella sånger från Polen, Ryssland och Sydafrika och även en del nyskrivet.

Och när vi är inne på jazz: brittiske croonersångaren och pianisten Jamie Cullum håller det klassiskt och snajdigt på sin skiva The pianoman at Christmas (Island Records). Mer avskalat och instrumentalt men lika klassiskt ljuder det om landsmannen och pianisten Gabriel Latchin med trio på I’ll be home for Christmas (Alys Jazz).

En av årets mest ambitiösa och finaste julskivor är av Iiris Viljanen som bjuder in att fira En finsk jul (Teg Publishing). Här är tyngdpunkten på egna, nyskrivna sånger men med finska julklassiker mellan varven. En mer subtil och vardaglig jul än brukligt, skulle man kunna säga, och även mer innerlig och ärlig och ack så gripande. Bland medmusikerna hör vi Lira-bekantingar som Per Texas Johansson, Felisia Westberg, Maria Arnqvist och Nils Berg.

Om vi för en stund blickar mot grannlandet i väster i stället – norrmännen är överlag bra på det här med julmusik – så hittar vi combon Jul i Nord, en kvartett bildad av dragspelaren Hilde Fjerdingøy och med svenska Hanna Andersson på fiol. Deras skiva Jultråddokka (Egen utgivning) är en blandning av klassiska och bortglömda norska julsånger parade med nyskrivna, och titeln syftar på en lokal tradition i Helgeland där ogifta kvinnor gjorde dockor av lin eller ull och gav till hugade ungkarlar som kom på visit.

Så återvänder vi till Sverige och Jämtland närmare bestämt där en ny tradition såg dagens ljus 2018. Under ledning av spelmannen Kjell-Erik Eriksson sattes ett julband av musiker med jämtländska rötter samman för att turnera länet runt. Med stjärnor som Merit Hemmingson, Ellen Sundberg, Triakel och Hoven Droven kunde det förstås inte bli annat än succé och en fortsättning. Skivan I väntan på Sjulsmäss – En julhälsning från Jämtland (Estrad Norr) är en liveinspelning med stämningen högt upp i granens topp och tolkningar av allt från plågan Mer jul till O helga natt.

Julturnerat skulle även folktrion Gyttring ha gjort, vilket vi skrev om här, men deras 22 datum långa bygdegårdsturné ställdes in i sista stund. Men skivan The Christmas session (Egen utgivning) hann de ge ut i alla fall, en ep med sex tolkningar av mestadels irländsk/brittisk/amerikanska sånger, från Joni Mitchells River till The Pogues Fairytale of New York.

Patrik Lindgren

PS: Kolla gärna in Liras jul-spellista som vi byggt på från tidigare år! Full med små juveler i jazzskrud, folkton och med country-twang och garanterat fri från de mest förutsägbara hitsen …