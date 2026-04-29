Yttling Jazz och Teodor Wolgers tog hem Grammisarna

På onsdagskvällen hölls årets Grammisgala på Annexet i Stockholm, en festlighet som i år gick att följa via Youtube. Och om vi börjar från slutet, för det var där nånstans som folkmusikkategorin avgjordes, så hade vi en rätt spretig och svårtippad grupp av nominerade i form av Lena Willemark & Ale Möller, Siri Karlsson & Solo Dja Kabaco, Teodor Wolgers, Egil Kalman och den kanske lite udda fågeln Bitoi.

Undertecknad trodde nog att firma Willemark & Möller skulle ro hem det hela med den gedigna Nordankväden, men icke! Det blev stallkamraten från Supertraditional, Teodor Wolgers, som vann med sin mycket fina Episod i Vikens kapell – ett slags undersökande hyllning till farfadern Beppe Wolgers med medmusiker som Kjell-Erik Eriksson, Merit Hemmingson och Annika Norlin.

Teodor Wolgers bjöd på ett och kort litet tacktal med rader som ”tack folkmusiken för att ni släpper in såna gränsöverskridare som jag”, ”mänsklig musik är viktigt” och till slut ”tack farfar för att han visade att världen kan vara förtrollad”.

2025 var ett mycket starkt jazzår om vi pratar albumsläpp, men i Liras egen sammanställning skojade vi till det och utnämnde redan i december supergruppen Yttling Jazz och skivan Illegal hit till ”årets Grammis-jazz”, eftersom den så uppenbart tickade i alla upptänkliga Grammisjury-boxar.

Och så blev det – Björn Yttling fick kliva fram och ta emot statyetten och tackade med viss glimt i ögonvrån särskilt bandkollegan Dan Berglund, ”för att han tydligen är en garanti för att vinna en Grammis”. (Jo, det har ju blivit något av en snackis att hans Tonbruket alltid vinner.) Mednominerade var här Langendorf United, Oddjob, Lisen Rylander Löve och Sven Wunder.

I kategorin årets visa/singer-songwriter fick bland andra Sofia Karlsson se sig slagen av Lisa Nilsson med albumet Uteblivna vi.

I barnmusikkategorin vann den i Liras förhandstippade Mathias Zachrisson med albumet Känslorna.

I övrigt kan väl konstateras att Zara Larsson och Viagra Boys blev kvällens stora vinnare. Zara Larsson vann både årets artist och årets pop, medan Viagra Boys tog hem både årets rock, årets album och årets textförfattare genom frontfiguren Sebastian Murphy.

Patrik Lindgren