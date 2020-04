I morgon lördag skulle West of Eden ha haft premiär i Göteborg för ett mastodontprojekt där de skulle spela fyra helt olika konserter på en och samma dag, för vilket de under våren har repat in över femtio låtar för denna maratondag med fansen.

Som läget är blev detta förstås ogörbart, och allt planeras nu att ske den 19 september istället.

Som plåster valde bandet i stället att i förtid släppa en ny singel med tillhörande video.