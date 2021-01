Vintrig melankoli på Liras spellista

Vad sägs om en uppdatering av Liras långkörare till spellista? Årets första! Och ack så melankoliskt det blev, så här halvvägs genom oxveckorna! Från finska Tuuletars cinematiska vokal-dramatik till Hildá Länsmans nya projekt Gájanas och Rheingans Sisters vackra eftertänksamhet till Bo Sundströms fina nya singel Skyll på mig.

Manu Chao klinkar och plinkar vidare från sin exotiska exil (var han nu befinner sig) och följs av Darya & Månskensorkestern vars själva livsluft ju är melankolin.

Isabella Lundgren tar sig sedan an Over the rainbow, Tommy Wahlström spelar en enkel kvarnmelodi på sopransax (detta det mest melankoliska av instrument!) varpå Hege Brynildsen besjunger en stackars hukande kråka i regnet …

Lucas Stark har dammat av en tydligen gammal, fin ballad som aldrig kommit att ges ut tidigare, varpå stjärnduon Josefina Paulson och Torbjörn Näsbom tar vägen Hem från Gesunda.

Och sist då kanske inte så mycket melankoli som bestörtning och frustration och kreativ utlevelse när flöjtisten Naïssam Jalal med full urkraft jazzar och orkestrerar till en bulería om allas vår arma jord!

Sköt om er där ute!

Patrik Lindgren