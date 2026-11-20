Det är en säsong av dubbelhet vi går in i – mörker men också överflöd av ljus, kyla men också värme inifrån. Avslut följt av en början på det nya.

Liras sista nummer för året hedrar traditionen genom att ha något av en egen jultomte på omslaget, i form av Sofia HK i förvintrigt blekdis och med fåren pockande på uppmärksamhet. Sofia Hultqvist Kott berättar i intervjun om vägen till det så egna uttrycket, högst samtida men rotat i folkmusiken, i slitningen mellan hembyn och storstaden.

Annars kunde förstås jazztrummisen Kresten Osgood också ha blivit en utmärkt tomte, lite i Karl-Bertil Jonssons anda. Fast bullrigare. Läs också hans högintressanta historia!

Numrets långläsning är en essä av Annika Hammer om instrumenteringen i svensk folkmusik – vilka instrument som är självklara och vilka som är med på nåder. Och varför det egentligen blivit så.

En långresa får vi också, till Uzbekistan där Said Chaouch varit på en festival för traditionsmusik. Och hemma i fåtöljen läser Klas Gustafson en bok om Paul Simons klassiska skiva Grace­land och reflekterar över dess tillkomst och betydelse.

Ett annat inslag kom till helt spontant, för när vi fick se fotografen Søren Lynggaards bilder från inspelningen av jazzgitarristen Jakob Bros album Bjerge, strand med tenorsaxofonisten Charles Lloyd, så kändes det direkt att det där måste vi bara göra något av. Att albumet är lika magiskt vackert bidrog förstås.

Hoppas att ni uppskattar årets sista nummer och följer med oss in i 2027 – vi lovar att fortsätta vaska fram guldklimpar ur musikflödet. Och på tal om guld: håll utkik i nyhetsbrev och på Lira.se – innan årets slut kommer vi att publicera våra kära listor över skivorna som gjorde Lira­-året 2026.

Lira-redaktionen, november 2026

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