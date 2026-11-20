Årets julklapp till musikälskaren är förstås ett år med Lira – beställ det nu så får du hela 2026 års utgivning på köpet!

Jo, det är faktiskt sant – svara senast den 14 december så skickar vi ett lyxigt paket med våra senaste fyra nummer helt utan extra kostnad, en fin present att lägga under granen (eller till dig själv att ställa i läshyllan).

Gåvoprenumerationen startar sedan med #1 2027 (som kommer 19 februari).

Gör så här: Skicka ett mejl med rubriken ”JUL” till kampanj@lira.se

Skriv namn, adress och e-post både till dig som ger bort (och ska betala) prenumerationen – och till den som ska få den, så är allt löst! Priset för en helårsprenumeration är 445 kr och du kan betala med Swish, med kortbetalning online, eller få en faktura skickad per mejl.

Ha en god musik-jul!

Lira-redaktionen