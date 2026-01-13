Vinterfester värda en vallfärd – från sydväst till nordost

Vintern är kanske inte den årstid som förknippas allra starkast med musikfestivaler, men här har vi valt ut tre svenska och en dansk sprakande lägereld att värma sig vid den närmaste tiden.

Redan nu i helgen, den 16-17 januari, smäller det till på riktigt på andra sidan Öresund. För andra året hålls då Folkets Festival, ”en fejring af nordisk folkemusik”, på klassiska spelstället Vega i Köpenhamn med kapacitet för 1500 besökare. Fredagen är något av en uppvärmningskväll men på lördagen smäller det till på allvar på tre olika scener och ett dussintal artister, däribland Teitur, Maija Kauhanen, trion Rydvall Mjelva Carr, Phønix, Floating Sofa Quartet, Kalejdoskop Trio…

Trion Dreamers’ Circus ligger bakom det hela och bjuder själva på öppningskonserten. I andra änden av tidtabellen finner vi en turnéversion av hajpade Tuvas Blodklubb med curfew kl 0330 på natten. Bara att åka med! (Lira kommer att vara på plats för att spana in hur danskarna ror iland detta superevenemang!)

Dearest Sister kommer till Tranemo Jazzdagar. BILD: Isabell N Wedin

Sista helgen i januari är det dags för den femte upplagan för den lilla men ytterst välkurerade festivalen Tranemo Jazzdagar på kulturhuset Centralen. Ett fint exempel på när lokala entusiaster backas upp av kommunen och tillsammans lyckas skapa ett högklassigt kulturevenemang på en liten ort (3 500 pers i tätorten).

Årets program håller imponerande nivå, med akter som Britta Virves Trio, Malin Wättring 4, Dearest Sister och Matilda Schyborger Band. Ja, också i år ”ungt, gärna kvinnligt och piggt nytänkande” (för att citera oss själva om förra årets jazzdagar). Det här artistuppbådet gör Tranemo till en jazzig riksangelägenhet. 30-31 januari alltså, i Västra Götalands sydöstligaste hörn.

My Dear Companion kommer till Falkenberg. BILD: Camilla Topuntoli

Samma dagar fast geografiskt en bit åt sydväst är det dags för Rootsy Winter Fest i Falkenberg. Här vankas americana i vid bemärkelse, från bredare popnamn som Henning, Valter Nilsson och återstartade kvartetten Calaisa till stämsångsmästarna My Dear Companion, det David Ritschard-aktigt charmerande Kiitos för allting och snart albumaktuella Anastasias egna Alf Robertson-tolkningar med utlovat Sturgill Simpson-twang. Bland annat. Vintrig högsäsong i Tryckhallen alltså.

Alvina & Gard kommer till Umeå. BILD: Alfred Bergkvist

Några veckor in i februari väntar så den årliga folkmusikaliska vinterhöjdpunkten när Umeå folkmusikförening och studieförbundet Bilda bjuder in till ett sedvanligt (grundat 1986!) Umefolk i Folkets hus. Vi räknar till fem folkhögskolor och lika många spelmanslag representerade på scenerna, men förstås också tajtare akter som fina duon Alvina & Gard, råa trion Rå, samisk-afrikanskt inspirerade Nioki Beats och Systerpolskan i samspel med den norrbottniske dragspelaren Fredrik Hangasjärvi.

Och så – ja, det sprider sig! – äkta folkliga nattklubbsvibbar med den akustiska beat-combon ADM, en mäktig oktett live-arrangerad av Olov ”Klyv-Olle” Lindroth (han spelar ”piano och skyltar” enligt programmet). Den spelsugne som packat sitt eget instrument hittar årets allspelslåtar här.

Patrik Lindgren