Vilda kast från laddade folklåtar till stötig jazz

Konrad Agnas

Mötesplats Mariatorget, Stockholm Jazz Festival 17 oktober 2023

Trummisen Konrad Agnas syns och hörs sedan ett antal år i ett närmast oräkneligt antal grupper, som sträcker sig från små sättningar upp till storband. Tidigare i år släppte han sin första skiva som kompositör och bandledare, och till konserten på Stockholm Jazz Festival har han tagit med sig ytterligare tre av jazz-Sveriges mest välkända musiker.

Men det börjar med något helt annat. Agnas är även med i Sara Parkmans band, och kvällen inleds med att hon och radarpartnern Anna Möller spelar traditionella folklåtar på två fioler. De inleder med Min levnads afton, samspelet är fullständigt laddat och resonanssträngarnas klanger gör det än tätare. De spelar den långsamt så att den blir alldeles oändligt vacker, och det är verkligen en stor ynnest att få uppleva detta på någon meters håll.

Anna Möller och Sara Parkman. Bild: Leo Ahmed

Först i tredje låten börjar kvällens kapellmästare spela, och han tar sig an en polska på ett väldigt personligt sätt. Med spel främst på en liten cymbal med hård, fokuserad ton och med bastrumslag på aviga, oväntade ställen får Agnas det att svänga något enormt!

Pianisten Johan Graden rör sig inom både jazz och folkmusik, och när han sedan tar plats vid flygeln och spelar ett solo släpper trummisen loss över hela trumsetet. Under en stillsam sång glider så Per Texas Johanssons engelska horn försiktigt in, liksom basisten Kansan Zetterberg (som tidigare hette Torbjörn), och när Parkman och Möller kliver av scenen är plötsligt jazzavdelningen igång.

Konrad Agnas. Bild: Leo Ahmed

Här blir det vilda kast, även inom en och samma låt. Ibland är det fullt ös för att helt abrupt övergå till stötiga, korthuggna fraser. Texas närmast viskar i altflöjten, mullrar i basklarinetten och vrålar i tenorsaxofonen, Graden spelar unisont med sig själv på piano och keyboard samtidigt, Zetterbergs fingerspel driver på och Agnas placerar ibland tempelblock och andra små instrument på pukorna för att variera rytmerna. Någon gång spelar han med stråke på olika metallinstrument och skapar ringande, skinande klanger.

Per Texas Johansson, Johan Graden, Kansan Zetterberg och Konrad Agnas. Bild: Leo Ahmed

Konrad Agnas visar verkligen sin bredd, både som kompositör och som trummis. Här upprepas knappast några fraser ens två takter i följd utan han förändrar hela tiden sitt spel, ofta med stort fokus på cymbalerna. Det är fullständigt omöjligt som lyssnare att veta vad som kommer att hända nästa sekund, vilket gör det hela än mer spännande. Att vi dessutom alltså får en två-i-en-upplevelse där båda delarna är alldeles lysande gör det förstås ännu bättre.

text: Rasmus Klockljung