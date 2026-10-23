Viktor Skokic först ut att få nytt jazzkompositörspris

Vi skrev för ett par månader sedan om instiftandet av det nya kompositionspriset Jazzverk, ett samarbete mellan Skap (Sveriges kompositörer och textförfattare), Kungliga Musikaliska Akademien och Umeå Jazzfestival.

Till premiärutlysningen inkom hela 82 ansökningar, och bland dessa har nu juryn – där bland andra Lina Nyberg och Jonas Knutsson ingått – utsett en enda vinnare: Viktor Skokic, med motiveringen:

”Kompositören och basisten Viktor Skokic har en helt unik röst inom den svenska jazzen, där han med stark drivkraft skapat egensinnig och inspirerande musik i många år. Hans kompositioner kännetecknas av stor fantasi, precision och ett gediget hantverk. Med bakgrund i olika former av jazz och samtida konstmusik, och genom sina rötter på Balkan, bjuder han på spännande och oväntade resor. Finurligt komponerade strukturer möter improvisation, och lyssnaren dras snabbt in i hans musikaliska berättelse.”

Den i Göteborg födde men i Stockholm baserade Viktor Skokic är kompositör och basist, utbildad på Skurups folkhögskola och har genom åren skrivit och arrangerat inom allt från storbandsjazz till indiepop och barnmusik, i samarbeten med exempelvis Sarah Riedel, Per Texas Johansson, Kristina Lugn och Dina Ögon.

– Som kompositör och arrangör är min målsättning att skriva personlig och direkt musik med en fri och nyfiken inställning till harmonik och melodik och som får lov att tänja på besättningens idiomatiska förutsättningar. Inom ramarna för Jazzverk vill jag fortsätta denna process, säger Viktor Skokic i ett uttalande.

Priset – som består av 100 000 kr – delas ut på Umeå Jazzfestival som pågår i detta nu och kompositionen ifråga kommer att framföras på nästa års festival.

Patrik Lindgren