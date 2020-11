Uppsluppen americana med svensk-rotade Nikki O’Neill

Det kom ett mejl – något förvånande på klingande svenska – från den amerikanska artisten Nikki O’Neill, som var glad över den positiva recension hon fått i senaste numret av Lira. (Läs den här!)

Någon mer påläst än undertecknad visste förstås redan att americana-singer/songwritern O’Neill förvisso både är född och numera sedan länge lever i USA, men faktiskt växte upp i Sverige ”med min mamma och min mormor som bägge kom från Polen”.

– Jag växte upp i Stockholm och var där från 7-27 års ålder, gick på gitarrlinjen på Kulturama, men ville prova på att bo i USA igen av olika skäl och min musikaliska identitet utvecklades här.

Mejlet var en undran om vi vill premiärvisa videon till hennes nya singel, All I wanna be is yours, vilket vi härmed gör. Så vi bad henne att berätta lite mer om den roadtrippiga filmen. (Se längre ner.)

– I oktober tog min man och jag beslutet att flytta från Los Angeles till Chicago – mitt under den pågående pandemin. Vi är båda musiker, så våra favoritgitarrer, virveltrummor och förstärkare (med utplockade rör) åkte med i min lilla röda Honda, och så började vår 4 460 kilometer långa resa.

– Efter att ha hållit oss hemma i ”lockdown” sedan mars var det befriande att se Utahs och Colorados nationalparker och en ändlöst blå himmel över platta Nebraska, med gyllene majs- och vetefält som fortsätter genom Iowa och längs hela den öppna vägen mot Illinois, ända tills Chicagos silhuett markerade det upprymda slutet på vår resa.

– Soundtracket som du hör är en glad och lekfull kärlekslåt med lite twang. Jag skrev musiken med Rich Lackowski (min man), Paul Menser skrev texten och Henry Beguiristain gjorde videon.

Än så länge har det inte blivit av någon turné i hennes andra hemland.

– Tanken var att jag skulle göra mina första spelningar i Sverige i samband med mitt nya album World is waiting, men så kom covid … Men jag hoppas att turnén blir möjlig 2021!

Patrik Lindgren