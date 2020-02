The Ukulele Orchestra of Great Britain. Bild: Alison Burke

I Liras vårnummer åker vår reporter Sunniva Brynnel till Hawaii för att utforska det lilla men omåttligt populära ukulelens ursprung och väsen. Några som helt och fullt hänger sig åt detta instrument år ut och år in, ända sedan 1985 faktiskt, är The Ukulele Orchestra of Great Britain som nu kommer tillbaka till Sverige för en turné landet runt.

All slags musik från Tjajkovskij till Nirvana via Otis Redding utlovas …

28.2 Gävle Konserthus

29.2 Östersund, Folkets hus

1.3 Sundsvall, Tonhallen

2-3.3 mars Stockholm, Scalateatern

4.3 Göteborg, Lorensbergsteatern

5.3 Malmö, Palladium

6.3 Uppsala Konsert & Kongress